Posté par admin le Jan 21, 2013

FamilyProtect est une société du groupe AXA (Assurance), spécialisée dans la prévoyance, propose une gamme d’assurances à petits prix, pour anticiper tous les risques de la vie. Ainsi, la gamme de produits proposée est simple, fiable et surtout abordable. Les produits couvrent les risques de la vie : accident, décès, hospitalisation etc. Cette gamme est destinée aux personnes souhaitant soutenir financièrement leurs proches, notamment en cas d’accident, d’invalidité, de décès etc.

FamilyProtect apporte de nombreux avantages :

De 1000 à 10000 € de capital versé

A partir de seulement 5€/mois

Acceptation immédiate : sans visite médicale ni même un questionnaire de santé

Profitez des services d’AXA Assistance, 7j/7 (inclus soutien psychologique et assistance administrative)

Découvrez les offres ci-dessous :