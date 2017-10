Posté par admin le Sep 16, 2013

Se rencontrer entre seniors n’est en effet pas toujours si facile. L’isolement se pose rapidement comme frein pour les nouvelles rencontres, et à moins de trouver une activité socialisante (loisirs, culture, etc.) cela risque de ne pas être évident. Effectivement, trouver une activité qui vous intéresse est souvent un bon point de départ pour, par la suite, pouvoir rencontrer des personnes partageant également ce même centre d’intérêt que vous. Cela rendra vos échanges avec ces personnes plus intéressants lorsque les discussions porteront sur des sujets qui vous passionnent.

Faire des rencontres par Internet peut également être un bon moyen de trouver, dans les alentours, des personnes dont les profils correspondent à vos attentes. Vous pourrez ainsi contacter ces personnes sans vous déplacer de chez vous, et commencer de premiers échanges par le biais de messages écrits. De cette manière vous saurez rapidement si les personnes en question correspondent au type de personnes que vous souhaitiez rencontrer.

Quels sont les meilleurs sites de rencontres pour les seniors ?

Les sites généralistes de rencontres, ou bien les sites spécialisés dans les rencontres entre seniors ?

Comment démasquer les annonces à éviter ?

Comment choisir le bon site de rencontres ?

Faut-il choisir un site de rencontres payant ou bien un site de rencontres gratuit ?

Nous avons testé pour vous un site de rencontres entre seniors

Sur internet, comme dans les rencontres “physiques”, soyez prudent !

Nous avons testé pour vous le site “ Rencontres Seniors ”, un site spécialisé dans les rencontres entre seniors, et qui a pour principal avantage … d’être totalement gratuit ! L’inscription est simple et rapide, il vous suffit seulement de renseigner quelques informations de base, comme un “pseudo”, votre age, votre région ainsi que vos principaux centres d’intérêt. Vous pourrez aussitôt rechercher des membres du site selon vos propres critères de recherche, en fonction des aspects que vous jugez les plus important à vos yeux. Une fois que vous avez identifié des personnes avec qui vous pourriez commencer à échanger, il vous suffit d’envoyer un petit message privé, de quelques ligne. Notre conseil : soyez simple, ouvert, et patient. N’attendez pas de réponse systématique. Si les personnes ne souhaitent pas répondre, c’est que ce n’était pas forcément la plus intéressante des rencontres …

Enfin, dans tous les cas, restez prudent, ne communiquez jamais d’informations trop personnelles, et surtout jamais d’informations confidentielles (numéros de compte, de carte bancaire, ou encore vos codes secrets, etc.). Demandez vous toujours, à chaque nouvelle rencontre, s’il ne pourrait pas s’agir d’une personne mal intentionnée, d’un charlatan ou d’un escroc.

Dans l’ensemble il est assez facile de distinguer un bon profil d’un profil douteux, il faut simplement systématiquement “douter” de chaque information, de chaque photo, etc.

Il existe aussi de nombreux autres sites de rencontres, généralistes ou spécialisés, qui permettent chaque jour à de nombreux couples seniors de se former. Vous trouverez les principaux sites de rencontres payants et gratuits sur cette page dédiée aux rencontres entre seniors.

Illustration : Photos Libres