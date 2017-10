Posté par admin le Sep 19, 2013

Vous avez de nombreuses photos de vacances, de photos de famille, et vous n’avez encore jamais fait de sauvegarde de vos photos numériques ? Savez-vous que vous prenez un grand risque, car le matériel informatique (ordinateur, disque durs, etc.), comme tous les matériels, il tombent parfois en panne au bout d’un certain temps.

Prévenir la perte de vos photos numériques est très simple. “Guérir”, ou plutôt récupérer des photos non sauvegardées perdues suite à un problème matériel : c’est tout de suite beaucoup plus compliqué ! Alors comment éviter de perdre toutes vos photos de famille, vos photos de vacances ? Rien de plus simple : il vous suffit de créer une sauvegarde de vos photos sur un autre support. Puis de manière régulière, d’ajouter vos nouvelles photos à votre sauvegarde. Ainsi, en cas de panne de l’un des supports, il vous restera l’autre support avec l’intégralité de vos photos numériques.

Quel autre support pour sauvegarder mes photos ?

Vous trouverez dans cet article une synthèse des meilleures solutions pour réaliser des copies de sauvegarde de vos photos digitales. Vous pourrez, selon votre choix, et le volume de vos fichiers photo opter soit pour une sauvegarde locale (un second disque dur, un NAS, un disque dur externe …), soit pour une sauvegarde en ligne, dans le cloud.

Un support papier est aussi une bonne solution !

Tirages photo, albums photo, et autres supports à base de papier photo.

Vous avez peur de perdre toutes vos photos, mais ne vous sentez pas capable, ou pas d’humeur à vous lancer dans des copies de sauvegarde … Optez alors pour le développement photo. Que vous développiez vos photos sur des tirages papier, ou encore dans un album photo (livre photo relié), vous réaliser ainsi un duplicata de vos clichés qui ne pourra subir aucun incident ou bug informatique.

Un super cadeau : un album photo relié gratuit !

Si vous souhaitez tester la création d’un premier album photo relié, sachez que l’excellent site MonAlbumPhoto.fr propose en ce moment un album photo gratuit ! Probablement donc le moment idéal pour commander un album photo, réalisé à partir de vos photos préférées. Et puis, à l’approche de Noël, vous pourriez éventuellement commencer par ici afin de préparer quelques cadeaux d’avance … Les albums photo auront sans aucun doute un grand succès pour les cadeaux de Noël 2013 !

Besoin de conseils pour réaliser vos albums photo ?

Vous trouverez ici de nombreux conseils pour vous assister, ou pour vous perfectionner dans la création d’album photo personnalisés. Créez ces albums directement depuis votre ordinateur, avec vos propres photos numériques, et commandez votre album auprès du site de développement photo en ligne de votre choix. Des conseils sur la mise en page, les couvertures à choisir, les options à éventuellement ajouter, etc.