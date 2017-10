Posté par admin le Avr 22, 2014

ORDIMEMO est une société proposant des ordinateurs pour les seniors. Mais pas n’importe quel type d’ordinateur. ORDIMEMO est l’inventeur de l’ordinateur simplifié pour les seniors et ce depuis son lancement en 2008. Actuellement, plus de 65 % des seniors de plus de 70 ans n’ont pas internet. Le concept est parti de cet état des lieux. ORDIMEMO propose donc aux seniors au travers de ces produits clés en main, un moyen de communiquer simple, moderne et efficace. Les seniors ont dorénavant accès aux ordinateurs simplement grâce au savoir-faire, aux offres de services et à une large gamme de matériels proposés par ORDIMEMO. L’objectif est de favoriser le lien inter-générations et le maintien à domicile. ORDIMEMO propose bel et bien la solution tout en un pour les seniors afin qu’ils communiquent aisément avec leur entourage.

Quels sont les produits d’ORDIMEMO ?

L’offre ORDIMEMO est la plus complète du marché. En effet, ORDIMEMO propose 5 modèles d’appareils tactiles de la tablette à l’ordinateur tout-en-un (27 pouces), une solution livrée clés en main, ne requiert absolument aucune connaissance technique, une mise en place à domicile possible avec un réseau de plus de 300 installateurs afin de faciliter les démarches pour les clients, une offre globale avec l’opérateur internet ORANGE, un service de visio-assistance et des services à la personne.

Pourquoi choisir ORDIMEMO ?

ORDIMEMO est le spécialiste et l’inventeur de ce concept clés en main d’ordinateur pour seniors. ORDIMEMO conquit le marché des seniors grâce à sa notoriété, à ses 6 ans d’expérience, à la qualité de ses produits et surtout au sérieux de son assistance. ORDIMEMO propose des matériels haut de gamme (5 modèles d’appareils tactiles de la tablette au tout-en-un 27 pouces) bénéficiant d’un faible retour service après vente. Un service après vente de qualité et unique, 7 jours sur 7, assuré par une équipe de professionnels formés tout spécialement à l’écoute des seniors, et qui possède l’agrément “Services à la Personne”.

ORDIMEMO : le cadeau idéal et unique pour garder le contact avec ses proches :

ORDIMEMO propose ainsi des produits adéquates pour les seniors. Un cadeau idéal pour ne jamais perdre contact. Des produits uniquement pour les seniors. ORDIMEMO offre 28 fonctions pour communiquer tout simplement, profiter d’internet et également se divertir. 25 ans de savoir-faire et 6 ans d’expérience au service des seniors. ORDIMEMO dans son offre met en avant des services exclusifs en adéquation parfaite avec les besoins des utilisateurs : anti-virus, diaporama automatique de photos, skype facilité, gestion intelligente du répertoire, sauvegarde des données, visio-assistance, pré-configuré, prêt à brancher, télé-maintenance illimitée (aide à distance). Un cadeau unique à partir de seulement 564 €.

Demandez plus d’infos sur le produit et faites vous rappeler par un conseiller d’ORDIMEMO.

Trouvez-vous ce concept intéressant, innovant ? Avez-vous déjà testé ? Donnez votre avis !