Posté par admin le Août 7, 2014

Des mutuelles et assurances il y en a pour tous les goûts, tous les prix. On peut même dire qu’il y en a tellement que l’on ne sait même plus celle qui saura répondre le mieux à nos attentes et surtout au bon prix. Alors une mutuelle sur mesure, vérité ou intox ? Vous avez plus de 50 ans, et vous souhaitez avoir une bonne couverture sociale afin d’être bien rembourser en cas de pépin ou encore être bien pris en charge, mais quelle mutuelle choisir ?

C’est là où intervient Senior-mut : Senior-mut est un comparateur de mutuelle spécialisé pour les seniors, savoir dont les mutuelles et assurances proposées sont en adéquation parfaite avec cette période d’âge où tel ou tel type de tracas peuvent survenir. Senior-mut, c’est 100% gratuit. Le principe est simple en remplissant le formulaire ne ligne, et en précisant vos souhaits et besoin, algorithme (logiciel de recherche) de Senior-mut va vous trouver le produit adéquate et idéal pour vous.

Une recherche effectuée auprès de nombreux partenaires de confiance tels : idmacif.fr, la Mutuelle Générale, SwissLife, April, Mutuelle MGC etc. Du choix et surtout une recherche personnalisée pour donner les meilleurs résultats.