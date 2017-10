Posté par admin le Août 15, 2014

Vous êtes Senior et cela ne vous empêche pas de prendre soin de vous et de garder toute votre élégance ! Bleu bonheur, c’est une boutique offrant une collection de vêtements pour femme et homme Seniors, proposée dans toutes les tailles et à petits prix, mais aussi des chaussures, de la lingerie, du Linge de Maison, des articles Bien-Etre et bien d’autres articles !

Bleu Bonheur est une marque de Senior & cie, filiale du groupe 3 Suisses International et membre de la FEVAD et propose donc un catalogue complet de vêtements et autres tendances et à petits prix.

Bleu Bonheur s’adresse aux femmes avant tout mais pas seulement. Et oui messieurs c’est souvent madame qui s’occupe de la mode ! Parce que des femmes Seniors n’ont pas perdu le sens de l’élégance, de la séduction, de l’envie, que Bleu Bonheur propose des modèles toujours plus adaptés, encore plus tendance, encore plus confortables et surtout accessible en terme de prix ! Bleu Bonheur offre ainsi encore plus de féminité avec de nouvelles coupes, des imprimés chic, des lignes élégantes, parfaitement adaptées à leur morphologie, du 38 au 68, et cela à des prix toujours très petits.

Alors si vous souhaitez vous faire plaisir tout en réduisant votre budget vêtement “shopping”, rendez-vous sur la boutique en ligne Bleu-Bonheur. De plus Bleu-Bonheur propose régulièrement des bons plans que vous pourrez découvrir dans la partie “bons plans” du site. De nombreuses bonnes affaires sont à réaliser, avec des réductions allant de -20% à plus de -70%.

