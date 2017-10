Posté par admin le Juin 24, 2015

Voici enfin un acteur qui propose une offre parfaite et complète pour les seniors qui restent connectés. Vous vous êtes déjà demandés pour vos parents comment rester en contact facilement et surtout comment faire pour qu’ils s’approprient un téléphone ? En effet, les touches des telephones actuels sont petites, tout devient compliqué … La simplicité d’un téléphone n’existe plus vraiment, c’est pourquoi Bazile Telecom propose non seulement des téléphones pour les Seniors mais également tout un service complet autour de l’offre. Ces téléphones sont tant à destination des Seniors que des malvoyants / aveugles.

Bazile Telecom, un opérateur téléphonique pour séniors

Bazile Telecom est un opérateur français de téléphonie basé à Aix-en-Provence, qui propose des téléphones classiques et des smartphones choisis pour leur facilité d’utilisation, des forfaits simples et modulables et une multitude de services inclus dans tous les forfaits.

Les téléphones sont pratiques et facile d’utilisation avec de grosses touches, une touche urgence au dos, un contact permanent … En somme une offre adéquate pour les Seniors.

Plus qu’un opérateur téléphonique …

Bazile Telecom propose bien plus, qu’un opérateur classique de téléphonie. Au delà de ces produits adaptés, Bazile Telecom met à disposition de l’ensemble de ses abonnés, un service unique : une opératrice est disponible 24 h/24, 7j/7 pour rendre une multitude de services d’accompagnement au quotidien. Ses services comprennent la mise en relation, la gestion d’un répertoire téléphonique, la recherche dans l’annuaire et l’accompagnement dans l’utilisation du mobile. Ils incluent également un volet de conciergerie à distance (prise de rendez-vous, réservations, achats sur Internet, renseignements divers) ainsi qu’un volet téléassistance mobile (accompagnement en cas d’urgence).

Bazile Telecom semble donc être le partenaire idéal pour les seniors qui restent connectés avec leur entourage. Il propose un réel accompagnement de qualité qui rassurera toute la famille, les proches. Découvrez plus en détail Bazile Telecom et n’hésitez pas à nous donner votre avis quant à l’utilisation, aux services etc.

Déjà plus de 15 000 abonnés Seniors; En ferez-vous parti ?