La résidence senior

Avant, le parcours traditionnel pour les personnes âgées était de rester à leur domicile jusqu’à une entrée en institution, par exemple, dans ce qui était alors appelé « maison de retraite », qu’elle soit médicalisée ou non. Puis, à partir de 2002, le terme « maison de retraite médicalisée » est progressivement devenu « EHPAD ». Néanmoins, à la fin des années 1970, avec l’arrivée des baby-boomers à la retraite, la dynamique se voit alors modifiée et commencent à fleurir les résidences senior.

Pour répondre à leurs besoins et face à leur réponse favorable à ce type de logements qui est plus adapté en termes de concept, de prix et d’emplacement, la résidence senior fait figure d’alternative intéressante pour ceux qui ne veulent plus rester seuls chez eux. On en trouve de plus en plus à l’heure actuelle. Il s’agit d’un ensemble immobilier réunissant des logements, sous forme de maisons individuelles ou d’appartements, qui offrent la convivialité, toute une carte de services à domicile et permettent de pallier à une perte progressive d’autonomie. Ces particularités-là sont d’ailleurs la clé de leur succès.

Néanmoins, ces logements ne sont pas médicalisés. Ainsi, les personnes qui choisissent de s’y installer doivent être tout à fait autonomes et valides, mais dans le futur, si par exemple, elles sont confrontées à des difficultés pour se déplacer ou ont besoin d’un fauteuil roulant, etc., elles n’auront pas nécessairement besoin de déménager dans un établissement spécialisé.

Les différentes résidences senior

Les résidences seniors proposent des logements neufs au sein d’établissements, mais aussi des lieux communs comme un restaurant, une piscine, etc.. Un gardien, un service de conciergerie, etc., peuvent être présents sur les lieux au quotidien pour garantir une certaine sécurité à ces résidents qui sont tout de même des personnes fragiles.

On trouve parmi ces solutions des villages seniors qui proposent alors de petites maisons, généralement de plain-pied et installées de façon regroupée, ce peut être avec une piscine. On peut également trouver des immeubles seniors, ils n’ont souvent pas d’espace commun. Enfin, on peut aussi investir dans une résidence EHPAD, mais dans ce cas il s’agit d’un investissement pur. Les EHPAD sont des maisons de retraite médicalisées.

Pourquoi investir dans une résidence senior ?

Dans le cadre de l’investissement dans une résidence senior nous allons distinguer deux cas : vous souhaitez investir pour vous loger ou vous souhaitez investir pour avoir des revenus, sous forme de loyers. Dans les deux cas, différents arguments poussent à faire ce type d’investissement.

Vous serez le résident du logement acheté :

En même temps qu’un logement, vous achetez une certaine convivialité, votre tranquillité, votre sécurité, votre confort, des présences humaines à proximité. Vous bénéficiez de services qui vous simplifient la vie et assurent votre sécurité. Vous parez à une certaine perte d’autonomie, car ces résidences sont conçues pour répondre aux besoins des personnes âgées. Vous conservez votre indépendance totale. Ces résidences sont généralement situées en zone urbaine, à proximité des transports en commun, des commerces, etc., pour convenir à une population encore autonome. En tant que résident, vous profitez ainsi de votre indépendance dans un cadre sécuritaire et avec des gens de votre âge autour de vous, ce qui peut être l’occasion de tisser de nouveaux liens.

Vous souhaitez faire un investissement pur :

Les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses et pour cause, les baby-boomers nés après la Seconde Guerre mondiale sont désormais des seniors. En plus de cela, s’ajoute le fait que l’espérance de vie est de plus en plus longue et que dans un souci de rompre l’isolement et de se sentir en sécurité, un grand nombre de personnes souhaitent pouvoir passer la fin de leur vie dans ce type de résidence. Ainsi, on constate que la demande est supérieure à l’offre. Les plus de 60 ans disposent généralement de revenus financiers, mais aussi patrimoniaux, ce qui leur permet de louer ou d’investir dans ce type de logements. Dans le cadre du statut « Loueur en Meublé Non Professionnel » (LMNP) ce type d’investissement est avantageux fiscalement. En effet, le remboursement des 20 % de la TVA du prix du logement neuf peut vous être remboursé, mais aussi vous pouvez profiter de l’ARD, c’est-à-dire l’Amortissement Réputé Différé. Ainsi, vous profitez d’une source de revenus défiscalisés. En résidence senior, vous êtes libéré de toute la partie gestion, c’est un gestionnaire unique qui en a la charge, vous déchargeant ainsi de toute cette partie. C’est d’ailleurs ce gestionnaire qui est responsable de la prise en charge des frais divers (travaux, réfections…), de remplir la résidence, de gérer le personnel, etc.. De cette façon, votre loyer est fixe et versé sans risque d’impayé. Votre investissement est totalement maîtrisé et ce, même sur le long terme. Vous devez seulement assumer la taxe foncière et les charges de copropriété. De plus, le statut de LMNP permet de profiter d’un investissement avec une rentabilité très intéressante. Les aléas du marché du logement senior est limité comparé à d’autres investissements immobiliers, comme les aléas économiques liés à une résidence hôtelière.

Les points de vigilance

Bien que l’investissement en résidence senior présente de nombreux avantages, comme pour tout achat immobilier, il convient de faire preuve de vigilance. Néanmoins, les risques sont tout de même moins importants que dans d’autres transactions immobilières. Nous l’avons préalablement évoqué, l’emplacement de la résidence senior est important. Elle doit donc être bien située pour être intéressante pour les personnes âgées.

Il est donc primordial de visiter la résidence senior avant son acquisition. Il est intéressant de s’assurer de l’expérience de l’exploitant gestionnaire afin de s’assurer que la gestion soit correctement menée. Vous pouvez, entre autres, vérifier le taux de remplissage des autres résidences dont il s’occupe. S’il s’agit d’une résidence gérée, vous pouvez demander à visiter les autres résidences dont se charge le gestionnaire.