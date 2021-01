L’épargne en prévision de la retraite

Épargner, et le plus tôt possible, est recommandé. Cela vous permet de mettre de côté des sommes plus supportables, mais durant plus longtemps. Sans trop impacter votre budget, vous vous assurez une somme qui compense la perte de revenus, une fois que vous n’êtes plus en activité.

Vous disposez de divers produits qui présentent un intérêt plus ou moins important : plan d’épargne retraite populaire, assurance-vie, contrat retraite Madelin… choisir le ou les produits qui sont les plus adaptés fait partie de la stratégie pour dynamiser son épargne en diversifiant les placements et en faisant le bon choix.

L’assurance-vie permet de se constituer un capital durant 8 ans ou plus, et l’avantage de cette épargne est le fait de pouvoir récupérer votre capital ou percevoir une rente à vie pour compléter vos revenus.

Le plan d’épargne retraite populaire est également une manière de pouvoir bénéficier ensuite d’une rente viagère, permettant alors de booster vos revenus qui ont drastiquement baissé. Ce plan d’épargne comme l’assurance-vie est intéressant, car il vous permet de verser librement et selon vos possibilités les sommes que vous souhaitez épargner. De plus, le régime fiscal est favorable.

Devenir propriétaire

Être propriétaire au moment de votre retraite est important et surtout rassurant dans ces moments où il existe une réelle perte de revenu. Préparer sa retraite passe aussi par l’achat de son habitation principale. Certes, vous devrez rembourser un prêt immobilier, mais vous avez ainsi un patrimoine au moment où vous quittez vos activités professionnelles et où vos revenus baissent considérablement.

En économisant le prix du loyer, vous pouvez ainsi augmenter votre pouvoir d’achat. Le loyer représente le poste le plus important des dépenses d’un ménage. Vous n’avez plus ainsi qu’à assumer les frais d’entretien et les impôts. Pensez aussi que vous pouvez revendre votre bien plus tard et acquérir un appartement plus petit. Vous pouvez ainsi donner du souffle à votre budget.

Au moment de l’achat, il faut que les remboursements mensuels n’excèdent pas 33 % de vos revenus. Le mieux est bien entendu d’investir dans la pierre jeune pour avoir le temps de rembourser tranquillement son bien sans devoir se priver énormément. Le plus tôt possible est le mieux. Il est préférable à l’âge de la retraite de ne plus avoir de crédit.

Investir dans l’immobilier

L’immobilier est également une solution pour anticiper sa retraite puisque cet investissement vous permet d’obtenir un revenu complémentaire régulier. Les loyers augmentant régulièrement, vous êtes ainsi assuré de pallier la baisse du pouvoir d’achat.

Le choix se fait alors suivant votre situation patrimoniale et fiscale pour que vous puissiez diversifier votre patrimoine judicieusement. Cette acquisition sera réalisée à crédit, en totalité ou en partie. Le meilleur âge limite pour le faire est 45 ans. 15 ans plus tard, votre crédit est remboursé et alors les loyers vous offrent un complément de revenu non négligeable.

Privilégiez l’ancien au neuf : pour des montants de loyers semblables, le prix sera de 20 à 25 % moins élevé. La rentabilité locative est meilleure, et plus encore quand il s’agit d’un bien à rénover. Dans ce cas l’investissement de départ est moindre et le coût inhérent aux travaux est déductible des loyers encaissés du point de vue fiscal.

Diversifiez vos placements

Le plus rentable mais également le plus sûr consiste à diversifier ses placements. En conjuguant les produits et les supports, vous vous assurez plus de revenus et vous diminuez les risques. Produits monétaires, obligations, actions, placements immobiliers constituent un panel rassurant et vous évitent de prendre trop de risque en plaçant toute votre épargne sur un seul et même support. Chacun de ces types de placement ne réalise pas les mêmes performances au même moment.

Il faut toujours se souvenir aussi que les placements parce qu’ils sont les plus connus et anciens, ne sont pourtant pas toujours les plus rentables ou les meilleurs.

Restructurer vos crédits par le biais du rachat de crédit

Si une fois en retraite, vous avez trop de crédit, et que vous êtes asphyxié par les remboursements, vous perdrez encore plus de pouvoir d’achat. Pour abaisser son taux d’endettement, envisager des solutions de rachats de crédit proposées par Partners Finances permet de retrouver un peu d’oxygène dans son budget. Ce regroupement de crédit est également une solution pour aborder la retraite plus sereinement et anticiper la baisse de ses revenus.

En regroupant vos crédits, vous baissez votre taux d’endettement, ce qui permet d’équilibrer un budget alors que votre nouvelle situation a considérablement ou pas fait baisser vos revenus. En anticipant cette restructuration des dettes, vous pouvez également financer un achat immobilier. Le tout étant de prévoir cette acquisition suffisamment tôt pour que votre achat soit remboursé, une fois en retraite.