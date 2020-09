Il est important, lorsque l’on est senior, d’avoir une bonne mutuelle. En effet, c’est un moment de la vie où les dépenses de santé peuvent augmenter et le pouvoir d’achat diminuer… Bien choisir sa complémentaire santé est parfois compliqué. Comment bien choisir sa mutuelle ? Quels sont les prix actuels ?

De l'importance de la mutuelle pour les seniors

La santé est un enjeu prioritaire pour les seniors. Car même si la retraite est souvent synonyme de liberté, de repos et de voyages, il faut tout de même penser que c'est aussi parfois le temps des premiers soucis de santé. Pour pouvoir profiter de toutes les possibilités qui s'offrent à eux, les seniors se doivent de se maintenir en forme.

Cela passe, évidemment, par une bonne hygiène de vie, mais aussi par une surveillance médicale accrue. Il est important de faire des bilans complets et des dépistages pour plusieurs cancers de manière régulière. Il faut parfois consulter des cardiologues, urologues ou devoir s'équiper de verres progressifs, d'appareils auditifs ou multiplier les soins dentaires... Avec l'âge, ainsi qu'avec l'augmentation de la fréquence des soins, les dépenses de santé augmentent de manière exponentielle. Il est donc primordial, pour éviter de se ruiner, d'avoir une bonne mutuelle, adaptée à ses besoins.

Il n'est pas rare, hélas, qu'à la retraite, la mutuelle augmente (pour justement répondre aux nouveaux besoins spécifiques des seniors) alors que le pouvoir d'achat a plutôt tendance à baisser. Aujourd'hui, en France, un senior paie en moyenne 94 euros par mois pour sa mutuelle santé. C'est une somme assez importante et qui va plutôt en augmentant au fil des ans. Si jusqu'alors, les cotisations pour une mutuelle représentaient environ 6% du total des revenus des retraités, en 2020, cela peut atteindre les 10% (d'après une étude de UFC Que choisir).

Choisir sa mutuelle senior

Il est important de choisir une mutuelle qui soit bonne pour sa santé mais aussi pour son budget ! Il faut tout d'abord bien comprendre les garanties proposées, ce qui peut s'avérer assez compliqué dans certains cas. Il faut également s'assurer d'être bien protégé concernant les risques les plus graves. Privilégiez toujours la garantie hospitalisation (il est recommandé de se tourner vers une garantie 200%).

Il peut être judicieux de comparer les offres du marché, afin d'obtenir le meilleur prix pour les meilleures garanties. Il est possible de demander des devis de mutuelle senior auprès des acteurs du secteur. Cela comprend :

les assurances : si vous êtes déjà assuré, vous pouvez demander un devis à votre compagnie actuelle. Il faut ensuite le comparer aux devis envoyés par d'autres assureurs. Attention, c'est un marché étendu, il y a de fortes chances pour que vous n'ayez pas accès à toutes les assurances disponibles.

les courtiers : le courtier est un professionnel indépendant chargé de vous trouver un contrat de mutuelle au meilleur rapport qualité/prix. Il ne travaille avec aucun assureur et ne vous poussera donc pas à choisir une offre plutôt qu'une autre. En revanche, le courtier peut vous aider à avoir des tarifs négociés. Attention aux frais de courtage !

les courtiers en ligne : avec le courtier en ligne, vous n'avez pas besoin de vous déplacer ou de prendre rendez-vous. Ainsi, vous gagnez du temps et bénéficiez des mêmes offres qu'avec un courtier en cabinet.

Trouver la meilleure complémentaire santé senior au meilleur prix : comparatif

Sur le marché, il existe plusieurs contrats de complémentaire santé senior et il n'est alors pas facile de faire son choix. Il est possible de faire un comparatif en fonction des prix des contrats mais aussi des garanties proposées ainsi que de leurs niveaux. En se basant sur les besoins spécifiques d'un retraité de 65 ans, avec des besoins importants au niveau hospitalier, optique et dentaires. Par ordre croissant, on retrouve :

La MACIF : 85,10 euros. Le contrat proposé ici est très bon : chambre particulière à 100 euros/jour, les lunettes verres simples et complexes sont couvertes à hauteur de 450 euros. Les soins dentaires sont pris en charge à 100%, ce qui est un peu faible, par rapport au reste. GENERALI : 86,50 euros. Le rapport qualité/prix est intéressant : chambre particulière à 85 euros/jour, lunettes avec verres simples et verres complexes à 300 euros et soins dentaires à 200% BRSS. CNP assurances : 98,10 euros. Le contrat proposé est assez complet et a un bon rapport qualité/prix : chambre couverte à 80 euros par jour, lunettes verres mixtes à 500 euros et soins dentaires à 300% BRSS. Intéressant pour qui a le budget. SwissLife : 99,70 euros. La chambre est couverte à 100 euros par jour, les lunettes jusqu'à 500 euros et les soins dentaires à 250 euros BRSS. Aviva : 106,91 euros. La chambre particulière d'hôpital est couverte à 60 euros/jour. Les lunettes à verres mixtes sont couvertes à 200 euros maximum. Les soins dentaires sont à 125% BRSS. Cette offre est intéressante pour les petits budgets, sans grosse dépense à prévoir. MMA : 130,68 euros. Le prix a augmenté en 2020 sans pour autant augmenter l'intérêt des garanties proposées : 80 euros par jour pour la chambre d'hôpital, soins dentaires à 100 euros et lunettes verres mixtes à 200 euros. Allianz : 146 euros. La chambre particulière est couverte à 100 euros par jour, les lunettes à verres mixtes à 180 euros et les soins dentaires à 100% BRSS. Si le forfait hospitalisation est intéressant, les soins optiques et dentaires sont assez faibles. Matmut : 150,22 euros. Forfait hospitalisation à 45 euros/jour, ce qui est relativement peu par rapport à d'autres offres. Les soins dentaires sont couverts à 100%. Pour les lunettes, c'est plus avantageux (312,50 euros de couverture des lunettes à verres mixtes). Malakoff Mederic Humanis : 166 euros. Si vous avez de forts besoins dans les domaines optique et dentaire, ce n'est pas nécessairement l'offre qu'il vous faut (100% BRSS pour les deux). Comptez un forfait hospitalisation à 80 euros la nuit et 32 le jour. La MAAF : comptez 184,61 euros par mois. Il s'agit du contrat le plus cher du classement. Il comprend un forfait hospitalisation à 75 euros/jour. Il prend en charge 200 euros sur les montures de lunettes et le prix intégral des verres, la prise en charge dentaire est relativement avantageuse (prothèse à 380 euros, par exemple).

Toutes les prestations et les prix présentés ici font partie des contrats haut de gamme proposés par les différentes assurances.

