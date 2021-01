Garder ses cheveux blancs : bonne idée ?

Décider de garder ses cheveux blancs (et de les assumer) peut être un geste libérateur. En effet, plus besoin de passer par la case coloration tous les mois pour éviter l'effet racine, pas très flatteur. Cela peut être un cap assez difficile à passer au premier abord, mais si vous avez envie de naturel, alors il n'y a rien de tel que d'arrêter de colorer vos cheveux ! Vous avez des doutes, vous n'êtes pas sûre que cela va bien vous aller ou vous pensez que cela va vous vieillir ? Il est pourtant possible d'allier cheveux blancs et modernité, ainsi qu'élégance.

Il est toutefois important que les cheveux, s'ils sont blancs, restent lumineux. La matière des cheveux peut jouer là-dessus. En effet, s'ils ont tendance à mousser ou à frisotter, ils peuvent vite devenir ternes. Il convient donc de continuer de voir son coiffeur de manière régulière, ne serait-ce que pour restructurer sa coupe ou demander des conseils d'entretien.

Pour certains experts capillaires, mieux vaut adopter une coupe courte ou mi-longue (pas en dessous des épaules) si vous avez les cheveux blancs.

La carnation de la peau est aussi à prendre en compte. En effet, si vous avez la peau claire, il faudra alors faire un maquillage plus soutenu (rouge à lèvres, etc.) car sans, cela risque de vous vieillir. De même, les cheveux nécessitent plus de soins et de coiffage au quotidien. Il faut éviter les frisottis et tenter le brushing pour leur donner plus de légèreté et de modernité.

Prendre soin de ses cheveux

Malgré ce que l'on pourrait croire, les cheveux blancs nécessitent autant d'entretien que des cheveux colorés.

A la ménopause, les changements hormonaux peuvent influer sur les cheveux, sur la matière et l'aspect de votre chevelure. Les cheveux sont plus fragiles, plus fins et parfois même plus clairsemés. Il est donc essentiel de choisir les bons produits d'entretien pour embellir votre chevelure.

Si vous gardez vos cheveux blancs, alors il faut utiliser un shampoing déjaunissant (emplis de pigments violets) une fois par semaine, surtout s'ils ont tendance à jaunir avec le temps. Si vos cheveux deviennent assez mates ou plutôt ternes, voyez avec votre coiffeur pour utiliser un clear (ou une patine), une décoloration ou une coloration ton sur ton qui aura pour effet de mettre votre couleur naturelle en valeur sans pour autant la modifier. Cela permettra de ramener de la brillance dans vos cheveux et ça sera beaucoup plus élégant et moderne.

Pour un peu de doré dans vos cheveux blancs, vous pouvez utiliser un soin embellisseur de couleur, qu'il est facile de trouver en grande surface ou en boutique de coiffeur.

Il est également important de prendre soin de son cuir chevelu. Cela permet, en effet, de booster la micro-circulation et de stimuler la pousse des cheveux. Ainsi, ils seront plus denses, plus souples aussi. Pour éviter les cheveux rêches et secs, il est aussi conseillé de faire des bains d'huile et des masques et d'appliquer régulièrement des soins sans rinçage après votre shampoing. Effet garanti !

Les plus belles coupes de cheveux avec des cheveux blancs

A la soixantaine, il n'est pas rare que les femmes décident d'adopter une coupe plus courte, alors pourquoi pas vous ? Plusieurs coupes sont absolument parfaites pour mettre vos cheveux blancs et votre visage en valeur !

La coupe pixie

La particularité de la coupe pixie est qu'elle est courte sur les côtés et derrière la tête tout en gardant un peu de longueur sur le dessus. Adoptée par plusieurs célébrités, jeunes et plus matures, la coupe pixie fat de nombreux émules depuis les années 50 et n'en finit pas aujourd'hui de s'afficher. Avec quelques mèches structurées à la cire ou une frange sur le côté, la coupe pixie a tout bon ! Et vous aussi !

La coupe courte ou garçonne

C'est LA coupe idéale à partir de 60 ans, pour mettre le visage et les cheveux blancs en valeur. Cela permet de casser le côté un peu trop lisse et sage de certaines coiffures. Attention de ne pas couper trop court ou d'opter pour une coiffure sans volume car cela pourrait vous vieillir... Un peu de mèches rebelles ou un effet wavy et voilà une coiffure moderne et élégante !

Le carré

Le carré est l'une de ces coiffures qui sait traverser les âges sans pour autant devenir vieillot ou has-been. C'est une coiffure qui a su se moderniser et se diversifier pour offrir aux femmes de multiples possibilités. Pour donner un coup de jeune à votre visage, rien de tel que de dégager la nuque et les joues. Avec un carré, vous avez la possibilité de vraiment vous amuser ! Optez pour un carré court, un carré plus graphique ou un carré plongeant, vous êtes sûre d'avoir tout bon !

Et si vous voulez tenter la frange, c'est également possible mais mieux éviter de la faire couper trop épaisse (ou de la couper vous-même!). Choisissez une frange effilée ou rideau, qui saura mettre votre visage en valeur et s'adapter à sa forme !