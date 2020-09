Eh oui, il est possible de garder un ventre plat, même après 50 ans ! Même s’il peut devenir plus difficile de déloger cette petite bouée récalcitrante, avec quelques bons conseils, de l’exercice et une alimentation saine, avoir un ventre ferme et dessiné n’est plus un rêve lointain !

Prendre du ventre en vieillissant

Les femmes et la ménopause

A la ménopause, les œstrogènes baissent et la femme ne stocke plus la graisse sur les hanches ou les cuisses. L'organisme des femmes réagit comme celui des hommes, en fin de compte, et les graisses vont être stockées au niveau de l'abdomen.

Les besoins caloriques des femmes baissent également à la ménopause. Il convient donc d'ajuster son alimentation. Sinon, la prise de poids est inévitable (surtout au niveau du ventre, vous l'aurez compris). Cependant, ce phénomène n'est pas une fatalité et certaines populations, comme les populations asiatiques, ne sont pas concernées par cela. Preuve s'il en est qu'il est possible d'éviter une prise de poids trop importante au niveau abdominal.

Ce sont souvent les grossesses, les mauvaises postures au quotidien ou une alimentation trop riche qui peuvent entraîner l'apparition d'un petit ventre mou. Souvent, les exercices d'abdominaux mal faits ou trop irréguliers sont aussi responsables d'un relâchement à ce niveau. Mais avoir une mauvaise posture lorsque l'on est assis (comme faire le dos rond) peut aussi diriger les organes vers le bas (on parle alors d'effet « toboggan ») et rendre le ventre plus proéminent.

Il existe des solutions pour retrouver un ventre plat et surtout, le garder !

Lutter contre la graisse abdominale après 50 ans

En faisant de l'exercice

Après la ménopause, qui entraîne bien des bouleversements hormonaux, l'organisme brûle naturellement moins de calories. Les stockages des graisses s'en trouve alors favorisé et celles-ci ont tendance à s'accumuler sur le ventre plutôt que sur les hanches et les fesses. Il faut alors faire du sport de façon régulière. C'est la meilleure façon de garder un ventre plat. Cela force véritablement votre organisme à brûler plus de calories. Pour garder un ventre plat, évidemment, la meilleure façon, c'est de muscler ses abdominaux. Vous pouvez décider de faire appel aux services d'un coach sportif et de commencer une cure minceur ou bien opter pour le pilates ou le fitness. L'important, c'est de bouger et de rester en bonne santé ! Vous avez déjà entendu parler du groove cycle ? Il s'agit d'une nouvelle gym particulièrement efficace pour les abdominaux. Cette discipline combine le vélo et la danse et permet de bien se défouler tout en musclant son corps. C'est assez physique car il faut, pendant toute la durée de la séance (soit 30 minutes), rester en position danseuse sur son vélo ! Rien de tel pour solliciter tous les muscles du corps !

Contrairement aux croyances, les exercices abdominaux ne font pas fondre la graisse du ventre. En effet, il n'est pas possible de perdre de la graisse de façon localisée. Pour perdre de la graisse, peu importe dans quelle partie du corps, il faut faire des exercices cardio-vasculaires et des entraînements courts, de type fractionné notamment. Les divers exercices se concentrant sur la sangle abdominale vont donc muscler cette partie du corps mais ne feront pas maigrir le ventre.

Pour perdre de la graisse, au niveau du ventre notamment, il faut tabler sur des exercices d'endurance (comme le vélo ou la course) et sur l'exercice fractionné, comme le HIIT (High Intensity Interval Training soit des séances faites d'épisodes répétés d'efforts intenses entrecoupés de temps de récupération). Et surveiller ce qu'il se passe dans son assiette.

En adoptant une alimentation saine et équilibrée

Pour garder un ventre plat après 50 ans, il faut éviter les mauvaises graisses, les graisses d'origine animale et les mauvais sucres et préconiser des repas fait maison, le plus souvent possible. Il faut alors privilégier certaines huiles végétales comme l'huile d'olive ou la graisse de coco pour la cuisson et l'huile de lin, de colza, de noix, etc pour les salades. Cela vous permet d'équilibrer vos apports en oméga 3 et oméga 6.

Il faut veiller à éviter le pain blanc et plutôt manger du pain complet ou de petit épeautre, par exemple. Il faut, bien évidemment manger beaucoup de légumes et au niveau des féculents, privilégier le quinoa, le riz complet, les pâtes complètes ou le sarrasin. Il faut donc continuer à manger de tout mais en évitant les excès. Surtout, il convient de diminuer les portions.

Oubliez la junk food (comme les fast food, les pizzas, burgers, etc.) et ayez la main plus légère sur la charcuterie, le fromage et les diverses friandises sucrées. Privilégiez les fruits et les légumes de saison car ils apportent bon nombre de vitamines et de minéraux. Pour éviter la fonte musculaire, il faut continuer de manger des protéines animales (ou des équivalents) : viandes maigres, poisson, œufs et fruits de mer doivent donc être au menu du déjeuner et du dîner !

De plus, oubliez tout ce qui est sodas et alcool, très chargés en sucre. Boire de l'eau et des tisanes (principalement des tisanes spéciales ventre plat) aide à diminuer les sensations de ballonnements.

En s'hydratant correctement

Après 50 ans, souvent, la sensation de soif se fait moins ressentir. Cela conduit donc à moins boire. Pourtant, il est primordial de continuer à être suffisamment hydraté, surtout si l'on souhaite garder un ventre plat. En buvant beaucoup, les déchets organiques sont plus facilement éliminés et vous brûlez ainsi plus de calories. De plus, en buvant plus, vous luttez contre la rétention d'eau (ça peut paraître paradoxal et pourtant, c'est vrai ! ). Si vous avez du mal à boire lorsque vous n'avez pas soif, optez pour des boissons délicieuses et bonnes pour la santé comme le thé vert ou les tisanes. N'oubliez pas de manger des fruits et des légumes riches en eau comme le concombre, la pastèque ou avec un fort pouvoir drainant à l'image de l'asperge ou de la banane. Cela vous aidera à maintenir le cap et à garder un ventre plat.