L'Agirc-Arrco, qu'est-ce qu'est ?

L'Agirc-Arrco est un organisme en charge de la retraite complémentaire de la plupart des salariés du privé mais aussi des salariés agricoles et des assimilés salariés. En tout, ce sont près de 36 millions d'assurés qui dépendant de l'Agirc-Arrco. Jusqu'en 2019, il s'agissait encore de deux organismes distincts, l'Agirc et l'Arrco qui géraient la retraite complémentaire des cadres et la retraite complémentaire de l'ensemble des salariés (cadres et non-cadres) respectivement. C'est cet organisme qui se charge de prélever les cotisations de retraite complémentaire et de verser lesdites retraites. Sur le site Internet, il est possible de vous renseigner de façon globale sur vos droits à la retraite mais aussi de calculer vos droits, de connaître la démarche pour faire votre demande de départ à la retraite et de consulter le calendrier de versements de la retraite complémentaire.

Trouver les coordonnés de l'Agirc-Arrco

Il existe divers moyens de contacter l'Agirc-Arrco afin d'avoir des renseignements et connaître vos droits.

Adresse postale

Il vous est possible d'envoyer vos réclamations, en cas de litige avec l'Agic-Arrco directement par voie postale. En envoyant un courrier, vous êtes assuré d'avoir une réponse, même si ce n'est pas forcément le moyen le plus rapide. Il est conseillé d'envoyer vos courriers en lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante :

Agirc-Arrco

16-18 rue Jules César

75592 PARIS CEDEX 12

Il y a également plusieurs agences situées près de chez vous appelés des CICAS soit des Centres d'Information, de Conseils et d'Accueil des Salariés. Ce sont près de 800 conseillers qui vous accueillent et vous aident à monter vos dossiers ou à faire le point.

Par téléphone

Si vous êtes déjà client de l'Agirc-Arrco ou que vous allez bientôt l'être, il vous est possible de les contacter par téléphone. Vous pouvez de cette façon contacter un conseiller retraite et avoir des informations personnelles ou plus générales sur le service, également faire une demande de retraite ou prendre un rendez-vous (attention, en ce moment, les rendez-vous sont impossibles). Il suffit de composer le 0 820 200 189. Il s'agit d'un appel facturé 0,09 €/min+prix appel. Vous pouvez appeler tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h. Il est essentiel, avant de contacter le service, de vous munir de votre numéro de sécurité sociale. Ainsi, vous attendrez moins longtemps et donnerez aux conseillers l'opportunité d'accéder plus facilement à votre dossier.

Si vous voulez éviter une attente trop longue en ligne, il est conseillé d'appeler plutôt les mercredi et jeudi entre 8h30 et 9h, entre 12h et 14h ou encore de 16h à 18h. En général, le vendredi est une journée plus calme et vous pouvez appeler toute la journée aux horaires d'ouverture.

Vous pouvez aussi contacter directement le siège de l'Agirc-Arrco retraite en composant le 01 71 72 12 00. Là encore, les conseillers vous répondent du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h.

Par mail

Il n'est actuellement pas possible de contacter l'Agirc-Arrco par mail. Vous pouvez, cependant, remplir un formulaire en ligne, directement sur le site Internet, dans la rubrique « Contact ». Il est ainsi possible de soumettre vos demandes de retraite ou de réversion ou encore des informations concernant votre RIB, la correction de carrière, etc. Le formulaire est facile à remplir : il suffit de renseigner les informations demandées puis de cliquer sur « Envoyer ». De cette façon, les conseillers retraite pourront vous répondre rapidement et vous donner les informations que vous recherchez. Vous pouvez utiliser le formulaire de contact pour toute demande concernant une réclamation, la modification de vos coordonnées bancaires, signaler un changement d'adresse ou prendre un rendez-vous avec un conseiller.

Via l'espace personnel

Accéder à votre espace personnel est très facile. Vous devez vous rendre sur le site Internet de l'Agirc-Arrco puis sélectionner l'onglet « Connexion espace personnel ». Vous pouvez utiliser France Connect pour vous connecter mais également créer un compte personnel en enregistrant un certain nombre d'informations (numéro de sécurité sociale, nom, date de naissance, etc.). Attention, toutefois, se connecter de cette façon ne vous permettra pas d'accéder à tous les services du site.

Pendant le confinement

Il est vrai qu'il est compliqué de contacter l'Agirc-Arrco pendant les périodes de confinement. Les agences sont actuellement fermées. Il est néanmoins toujours possible de les joindre par téléphone (bien que ce soit très difficile en ce moment également) ou encore via votre espace personnel.

Si vous avez des questions sur les services et les offres d'Agirc-Arrco, vous pouvez aussi vous référer à la rubrique questions-réponses du site avant de prendre contact avec les conseillers et équipes du groupe. Ce centre d'aide en ligne est découpé en 15 thématiques vous permettant de trouver des renseignements sur comment créer votre compte ou des questions plus globales. Si vous avez consulté cette rubrique et que vous n'avez toujours pas trouvé la réponse à votre question, il est alors temps de contacter l'Agirc-Arrco.