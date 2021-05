Zoom sur B2V

B2V est un groupe qui agit pour la protection sociale en France. Créé il y a plus de 80 ans, l'organisme se focalise sur des solutions innovantes et une qualité de service pour répondre aux demandes et aux attentes de ses clients. Il aide les affiliés en matière de retraite complémentaire, de retraite supplémentaire et de diverses actions sociales.

La société B2V gère les retraites complémentaires (au travers de la caisse de retraite complémentaire Alliance professionnelle retraite Agirc-Arrco). Elle aide aussi à l'accompagnement durable des entreprises pour protéger efficacement les salariés. B2V mène aussi des actions de prévention pour préserver au mieux la santé de ses clients. De plus, le groupe soutient la recherche et participe à la diffusion d'informations et de connaissance liés à la prévention (grâce, notamment, à l'Observatoire B2V des Mémoires).

Les activités de B2V concernant la retraite proviennent de la fusion de la CIRESA (Caisse de Retraite complémentaire Arrco) et de l'IRICASA (caisse de retraite complémentaire Agirc) qui date du 1er avril 2018. Cela regroupe aujourd'hui les caisses Agirc et Arrco d'Agrica, Audiens, B2V, IRP Auto, Lourmel et ProBTP. En 2019, ce sont les institutions Alliance professionnelle retraite Agirc et Alliance professionnelle retraite Arrco qui ont fusionné.

Comment prendre contact avec B2V ?

Plusieurs moyens sont mis à votre disposition pour entrer en contact avec les conseillers B2V.

Le téléphone

Il existe différents numéros de téléphone selon votre situation.

Si vous souhaitez contacter B2V pour toute question relative à la pension de réversion ou à votre retraite de manière générale, alors composez le 0 809 400 267.

Si vous avez des questions ou une autre requête concernant B2V mutuelle contact, appelez le 0 809 400 258 (service gratuit + prix appel).

Si vous avez des questions sur le fonds de pension, alors appelez le 0 809 400 496 (service gratuit + prix appel).

Si vous êtes journaliste et souhaitez contacter B2V pour obtenir des informations ou des actualités sur le groupe, alors appelez Gilles Broise au 01 47 10 08 30.

Les différentes lignes sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Si vous avez des difficultés ou des problèmes, plusieurs numéros sont mis à votre disposition également :

pour la liquidation de la retraite : 0 809 400 263

pour les relations entreprises : 0 809 400 264

pour avoir des informations (actifs) : 0 809 400 267

en ce qui concerne la gestion des allocataires : 0 809 400 269

Le mail

Il vous est possible de contacter B2V par mail en allant sur le site internet de la mutuelle et en remplissant le formulaire de contact mis à votre disposition. Vous devez sélectionner votre titre (entreprise, salarié, retraite) puis le sujet de votre question. Une fois le formulaire rempli, vous devez simplement l'envoyer.

Si vous voulez des informations sur le régime frais de santé et prévoyance, écrivez votre message à relationadherent@bcac.igestion-gd.fr.

Les entreprises peuvent écrire un mail directement à prevention@b2v.fr.

L'adresse postale

Si vous préférez envoyer un courrier, il est conseillé de toujours envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception. B2V a plusieurs adresses en fonction du service concerné.

Pour la retraite, une action sociale ou une autre demande, envoyez la lettre à cette adresse (en précisant le service concerné) :

Groupe B2V

Service ( à préciser si vous le connaissez)

18 avenue d'Alsace

TSA 40003

92926 La Défense Cedex

Pour le fonds de pension, l'adresse est celle-ci :

Groupe B2V – BCAC

Service Fonds de pension

18 avenue d'Alsace

TSA 30002

92926 La Défense Cedex

Si vous voulez vous rendre directement sur place, allez à l'adresse suivante :

Groupe B2V

Immeuble Between Les Miroirs

18 avenue d'Alsace

La Défense secteur esplanade Nord

Quartier d'Alsace

Les locaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Si vous êtes en litige ou en désaccord persistant, alors il vous est proposé de mettre en place une démarche de conciliation. Cela vous permettra de trouver une solution à l'amiable si jamais vous n'étiez pas satisfait de la réponse apportée par les services de B2V. Il vous est possible de saisir le conciliateur, à l'adresse suivante :

Groupe B2V Retraite

À l'attention du conciliateur

18 avenue d'Alsace

TSA 40003

92926 La Défense Cedex.

Vous pouvez aussi lui envoyer un courriel : conciliateur@b2v.fr

Autres services

Vous pouvez aussi vous créer un compte client B2V afin de faire des stimulations de votre retraite ou encore de suivre l'état de votre dossier de demande de retraite. Créer un compte client vous permet aussi de télécharger votre relevé actualisé de points. Pour créer votre compte, allez sur b2v.fr puis cliquez sur mon compte et enfin sélectionnez votre titre.

Si vous êtes une entreprise, vous devez choisir l'espace qui vous convient et cliquer ensuite sur « accédez au site » et enfin vous inscrire. Les particuliers doivent simplement cliquer sur « activez votre compte » et s'inscrire.

B2V a aussi des comptes sur plusieurs réseaux sociaux comme Facebook Twitter ou YouTube. Il vous est possible d'y poser des questions et d'avoir des réponses assez rapidement.