Tout savoir sur la CARCDSF

La CARCDSF soit la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes est un organisme de retraite permettant de gérer la retraite des professionnels de ce secteur et le volet prévoyance.

Cette caisse de retraite fonctionne en étant coordonnée par la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et, de ce fait, se doit de répondre à certaines conditions concernant la retraite.

Si vous êtes affilié à cette caisse, vous pouvez demander vos droits dès que vous avez atteint l'âge légal de départ à la retraite, qui est compris entre 60 et 62 ans et ce peu importe votre secteur d'activité. Vous pouvez aussi demander un départ à la retraite anticipé même si la durée d'assurance n'a pas été respectée. Cela sera possible si vous êtes inapte à exercer votre activité ou bien en cas de carrière longue (si vous avez commencé à travailler entre 16 et 20 ans) ou en cas d'invalidité.

Les divers moyens de contact

Les réseaux sociaux et la FAQ

Avant d'entrer en contact avec la CARCDSF, vous avez aussi la possibilité de consulter la foire aux questions et la rubrique d'aide. Elle comprend plusieurs thématiques (affiliation, départ à la retraite, cotisations retraite, montants de la réversion, espace adhérent ou prise de rendez-vous) et peut donc vous aider et vous donner des réponses à vos questions.

Il est aussi possible d'entrer en contact avec des conseillers retraites sur la messagerie instantanée du compte Facebook de la caisse de retraite.

Contact par téléphone

Si vous avez des questions concernant votre affiliation, les cotisations ou encore la prévoyance, il vous est possible de joindre la CARCDSF par téléphone en composant le 01 40 55 42 42. C'est un appel non surtaxé et qui vous permet une prise en charge sur mesure. Les conseillers sont disponibles du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h30.

Avec ce numéro, il est aussi possible de prendre rendez-vous ou de faire des réclamations.

Si vous avez des questions concernant la connexion à votre compte ou sa création, que vous soyez sage-femme ou chirurgien-dentiste, il vous faut appeler au 01 40 55 63 25.

Contact par mail

Si vous ne parvenez pas à joindre les conseillers en téléphonant, ou bien même si vous voulez gagner du temps et ne pas attendre trop longtemps, il vous est aussi possible de joindre votre caisse de retraite en lui envoyant un mail. L'adresse mail est la suivante : contacts@carcdsf.fr. Il est important de préciser, clairement, dans votre mail les raisons de votre demande et vos coordonnés pour que les conseillers puissent vous répondre dans les plus brefs délais.

Prendre RDV en ligne

Si vous êtes allocataire ou simple cotisant, il vous est possible de rencontrer un conseiller en point d'accueil (bien que cela puisse être compliqué en ces temps de crise sanitaire et de confinement). Pour cela, vous devez réserver un rendez-vous en ligne ici. De cette façon, vous avez la possibilité d'obtenir votre bilan CARCDSF retraite, des informations ou bien de vous faire affilier. Il vous faut cliquer sur le profil qui vous correspond puis sélectionner une date et une heure pour le rendez-vous. Certaines informations sont requises, il vous faudra donc les renseigner puis valider pour prendre votre rendez-vous. Il est essentiel de renseigner vos coordonnées pour permettre au conseiller de vous recontacter. Il est aussi possible d'avoir un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous physique.

Accéder à votre compte en ligne

Il vous est possible de créer un compte en ligne, directement en vous rendant sur le site de votre caisse de retraite et en cliquant sur l'icône de connexion (en forme de buste) en haut à droite de la page d'accueil. C'est facile et rapide.

Si vous êtes sage-femme et que vous êtes déjà inscrit(e), il suffit d'indiquer votre identifiant et le mot de passe choisi pour créer votre compte. Si vous avez oublié un des deux codes, cliquez sur « mot de passe ou identifiant oublié ». Si vous n'êtes pas encore inscrit(e), créez votre compte ici.

Si vous êtes chirurgien-dentiste, vous pouvez vous connecter à votre espace adhérent si vous avez un compte. Sur l'interface d'accueil, vous pouvez vous inscrire en utilisant votre numéro de sécurité social et votre numéro d'adhérent.

Si vous avez une délégation de gestion, en tant que comptable, de l'un de vos clients ou de plusieurs, il est alors possible d'inscrire des tiers délégataires.

Contact par courrier postal

Parfois, il vous sera nécessaire de faire parvenir à votre caisse de retraite des documents, dans le cadre d'une réclamation par exemple. Pour cela, l'envoi par voie postale est souvent privilégié. Il vous est possible d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à l'attention du siège de la caisse. Ce n'est pas forcément le moyen le plus rapide mis en place mais, de cette façon, vous êtes sûr(e) d'avoir une réponse. Si vous voulez envoyer un courrier à la CARCDSF, vous pouvez le faire à l'adresse suivante :

CARCDSF

50 avenue Hoche

75381 PARIS

CEDEX 8

Vous avez aussi la possibilité de vous rendre sur place pour rencontrer des conseillers-retraite et parler de votre affiliation ou encore de votre retraite. Cependant, il convient pour cela de prendre rendez-vous (en ligne ou par téléphone) au préalable.