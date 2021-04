La Carcept, définition

La Carcept ou Caisse Autonome de Retraite Complémentaire et de Prévoyance du Transport est un organisme membre du groupe Klesia. C'est un prestataire qui peut vous proposer différentes offres concernant la santé, la prévoyance et la retraite complémentaire. Avec la Carcept, les salariés du secteur du transport sont assurés d'être accompagnés tout au long de leur vie en leur prévoyant des garanties en cas de décès ou d'invalidité.

Les différentes méthodes de contact de la Carcept

La prévoyance

Si vous êtes client de la Carcept et que vous voulez obtenir des informations, il vous est alors possible de contacter la Carcept prévoyance. Pour cela, c'est simple : il vous suffit d'appeler le 09 69 36 22 22. Attention, il y a certains horaires à respecter : appelez de 9h à 12h le matin et de 14h à 18h l'après-midi, du lundi au vendredi.

En ce qui concerne les futurs retraité(e)s, si vous cherchez à préparer votre retraite et à obtenir le maximum d'informations auprès de la Carcept, vous pouvez les contacter au 01 71 39 15 15. Les horaires sont légèrement différents : toujours du lundi au vendredi mais de 8h30 à 18h, en journée continue.

La mutuelle

Si vous voulez obtenir des informations ou des précisions sur votre couverture santé auprès de la Carcept, alors, selon le contrat souscrit, vous devez utiliser différents numéros. S'il s'agit d'informations dans le cadre de la complémentaire santé que votre entreprise a souscrit (dans les secteurs du déménagement ou du transport routier, notamment), alors vous devez appeler au 01 53 38 17 07, du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h.

Si vous travaillez dans le secteur sanitaire ou le secteur du voyage, alors il vous faut composer le 0 825 800 824.

Si vous avez souscrit à une complémentaire santé chez la Carcept de manière individuelle, alors vous devez composer le 01 53 38 18 78. C'est le même numéro en ce qui concerne les contrats de Fongecfa santé ou Carcept évolution santé.

Pour souscrire à une complémentaire santé, vous devez appeler au 09 72 72 37 30. C'est un service disponible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Il est aussi possible d'aller en agence commerciale (la plus proche de votre lieu de résidence).

En fonction de votre profil et de votre secteur d'activité

Il existe divers moyens de contact selon le secteur dans lequel vous travaillez. Si vous exercez dans le secteur du déménagement ou celui du transport routier de marchandises, alors faites le 09 69 36 22 22.

Si vous êtes un travailleur non salarié et que vous avez besoin d'obtenir des informations sur votre contrat de retraite, il suffit simplement d'appeler le numéro Carcept prévoyance, soit le 09 69 36 22 22. Si vous avez besoin d'informations sur le contrat Klesia TNS santé, alors faites le 0 980 980 111. Si vous voulez des informations sur le contrat Klesia TNS prévoyance, en revanche, composez le 04 75 80 20 78. Enfin, pour adhérer à une offre de Klesia, appelez le numéro de téléphone de Carcept suivant : 09 78 72 11 44.

Contacter la Carcept par mail

Pour gagner du temps, il est également possible de demander des renseignements ou de faire des réclamations à la Carcept par mail. Pour ce faire, c'est simple : il suffit de remplir le formulaire de contact disponible en ligne. Si vous êtes un particulier, alors rendez-vous sur le site https://www.carcept-prev.fr/formulaire-de-contact-particulier. Si vous êtes un professionnel, allez sur le site https://www/carcept-prev.fr/formulaire-de-contact-professionnel. Il est aussi possible d'envoyer votre mail directement à carcept-prev.fr.

Vous pouvez aussi accéder à votre espace client et adresser vos demandes à la Carcept par ce biais. Vous pouvez avoir des renseignements sur les diverses offres proposées et souscrites ou encore faire des modifications sur vos contrats en vous inscrivant sur https://www.espace-personnel.carcept-prev.fr/web/particuliers/login (pour les particuliers) ou https://www.espace-personnel.carcept-prev.fr/web/professionnels/login pour les entreprises. Il vous suffit d'avoir un identifiant et un mot de passe.

Par voie postale

Il existe plusieurs adresses postales auxquelles envoyer vos courriers à la Carcept. Il est possible, par ce biais, de demander des renseignements supplémentaires ou des recommandations. Si vous voulez contacter le service retraite de la société, alors envoyez votre courrier à l'adresse suivante :

Carcept

Service Retraite

CS 69501

34263 MONTPELLIER CEDEX 2

Si vous êtes un intervenant des secteurs du déménagement ou du transport routier de marchandises, alors envoyez votre courrier à :

Centre de gestion KLESIA CARCEPT Prévoyance

TSA 40 000

78457 Vélizy Cedex