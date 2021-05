Définition de la CARPIMKO

La CARPIMKO est donc la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes en charge de la retraite et de la prévoyance exerçant en France et dans les départements d'Outre-mer. Elle s'adresse particulièrement aux professionnels du domaine médical qui exercent en libéral. Créée en 1948, cette caisse de retraite a connu de nombreuses réformes en ce qui concerne les régimes de cotisations.

Si vous faites partie du personnel médical exerçant de façon libérale et suppléant des collègues, vous pouvez aussi vous inscrire à la CARPIMKO afin d'y être affilié.

Il est possible de s'inscrire directement à la CARPIMKO ou bien de vous adresser au Centre de Formalité des Entreprises qui se chargera alors de faire parvenir votre dossier à la CARPIMKO.

Si vous voulez vous inscrire, vous devez télécharger le formulaire d'affiliation, y joindre la photocopie n°ADELI (soit le numéro d'enregistrement de votre diplôme) sur laquelle vous inscrirez le n° RPPS (Répertoire Partagé des Professionnels de Santé). Si vous avez un conjoint collaborateur, vous devez aussi penser à la déclaration faite au CFE. Si vous avez créé une société et que vous exercez en son sein, il faut aussi joindre les statuts de la société et le Procès-Verbal qui doit inclure la répartition des parts du capital social.

Si vous remplissez toutes les conditions, il vous est alors possible de faire parvenir votre dossier de candidature à l'adresse postale de la CARPIMKO (voir ci-dessous).

Comment entrer en contact avec la CARPIMKO ?

Il existe divers moyens d'entrer en contact avec la CARPIMKO.

Par téléphone

Vous pouvez demander des informations ou des renseignements à la CARPIMKO tout simplement en composant le 01 30 48 10 00. Il est possible d'appeler du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h45.

En ce qui concerne la pension de réversion avec CARPIMKO, il vous est possible de contacter la caisse de retraite, si vous avez un proche affilié à cette caisse, au numéro suivant : 0 891 150 359 (un service payant à 0,80€/min + prix appel).

Par courrier postal

Il vous est aussi possible d'envoyer un courrier directement à la Caisse, si vous avez du mal à les joindre par téléphone ou si vous êtes plus à l'aise à l'écrit. C'est aussi le bon moyen de leur envoyer votre dossier de candidature à l'affiliation.

L'adresse de la CARPIMKO est la suivante :

C.AR.P.I.M.K.O Caisse Autonome Retraite Prévoyance

6 place Charles-de-Gaulle – 78882

Saint-Quentin-Yvelines Cedex

Il vous est aussi possible de vous rendre dans les locaux, à cette même adresse. Des conseillers sont à votre disposition pour vous renseigner et répondre à vos questions du lundi au vendredi de 9h 12h et de 13h30 à 16h30.

Par mail

Il est pour le moment impossible de contacter la caisse de retraite des professions libérales médicales par mail. Cependant, vous avez la possibilité de leur envoyer des documents via la télécopie. Il existe plusieurs numéros de télécopie selon les services :