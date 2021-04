La CRPCF, qu'est-ce que c'est ?

La Caisse de Retraite du Personnel de la Comédie-Française (communément la CRPCF) est un régime spécial de sécurité sociale dédié aux personnes qui travaillent dans le secteur de la comédie en France. Pour pouvoir bénéficier des avantages liés à cette caisse de retraite, certaines conditions sont nécessaires (notamment en ce qui concerne l'âge de départ à la retraite ou la durée minimale de cotisation).

En effet, il est obligatoire d'avoir 62 ans (pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1962) pour faire valoir vos droits à la retraite. En effet, l'âge fixé dépend de l'année de naissance. Il est possible, comme dans n'importe quel système de retraite français, de prendre sa retraite anticipée à 57 ans pour le personnel technique ainsi que pour les agents de sécurité et les personnes nées à partir du 1er janvier 1962. Il est possible à certains assurés de prendre une retraite anticipée s'ils peuvent justifier de 15 ans de service effectif dans le domaine de la comédie. Cela concerne aussi :

le fait d'être parent d'un enfant de plus d'un an et souffrant d'une invalidité supérieure ou égale à 80%,

le fait d'avoir un conjoint atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable ne lui permettant pas d'exercer une quelconque activité professionnelle,

le fait d'avoir été victime d'un accident, d'une infirmité ou d'une maladie dont la gravité ne vous permet plus d'exercer une activité dans le secteur du théâtre.

Pour toucher une retraite à taux plein, il est nécessaire de cumuler 41 ans de service civil et militaire, donc 164 trimestres en tout. Le ou la conjoint(e) d'une personne décédée dépendant de la CRPCF peut prétendre à une pension de réversion, selon certaines conditions. Si la personne avait des enfants, les orphelins peuvent toucher cette pension de réversion jusqu'à leurs 21 ans. Le partenaire de PACS, le/a deuxième époux/se ou le/a concubin/e ne sont pas concerné(e)s par la pension de réversion.

Les différents moyens de contacter la CRPCF

La CRPCF met à disposition divers moyens pour que les assurés et les ayant droit puissent les contacter. Il est possible de prendre contact avec un agent via téléphone, mail ou courrier postal.

Par téléphone

Si vous avez des questions en ce qui concerne la CRPCF et les pensions de réversion, il vous est possible de contacter la Caisse de Retraite du Personnel de la Comédie-Française en appelant le numéro suivant : 01 44 58 14 14. Il n'y a pas véritablement d'horaires définis pour appeler mais il est conseillé d'appeler du lundi au vendredi de 9h à 16h30.

Si vous avez des documents à envoyer, vous pouvez les faxer au 01 44 58 14 65.

Par mail

La CRPCF a aussi une adresse mail qu'il vous est possible d'utiliser pour poser vos questions. L'adresse mail est la suivante : crpcf@comedie-francaise.org.

Par courrier postal

Si vous préférez utiliser une méthode plus conventionnelle, il est également possible d'envoyer un courrier postal à la Caisse de Retraite du Personnel de la Comédie-Française. L'adresse postale est la suivante :

Caisse de Retraite du personnel de la Comédie-Française

182 rue de Rivoli

75001 Paris

Il est possible de vous déplacer directement si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou demander de l'assistance.

Il est important de savoir que pour faire valoir vos droits à la retraite, il faut le faire par écrit. Toutes les demandes doivent être envoyées à cette adresse, en lettre recommandée avec avis de réception.