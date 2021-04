Qu'est-ce que la CRPN ?

La Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'aéronautique civile est un régime de retraite qui concerne les salariés exerçant dans le domaine de l'aéronautique civile comme les commandants de bord, les hôtesses de l'air ou les pilotes, notamment. Elle concerne les salariés en France mais ceux travaillant hors de la France peuvent aussi choisir d'y adhérer librement.

La CRPN gère 4 fonds :

le Fond de retraite qui verse des pensions et des bonifications aux anciens navigants ainsi qu'à leurs ayants droit (soit les enfants et les conjoint(e)s),

qui verse des pensions et des bonifications aux anciens navigants ainsi qu'à leurs ayants droit (soit les enfants et les conjoint(e)s), le Fond de majoration qui donne des majorations temporaires,

qui donne des majorations temporaires, le Fond d'assurance qui verse des indemnisés en capital en cas de décès lors d'un accident aérien, ou reconnu comme la responsabilité du service aérien ou encore en cas d'inaptitude définitive à travailler pouvant être imputée au service aérien,

qui verse des indemnisés en capital en cas de décès lors d'un accident aérien, ou reconnu comme la responsabilité du service aérien ou encore en cas d'inaptitude définitive à travailler pouvant être imputée au service aérien, le Fond social qui aide les anciens navigants ou leurs ayants droit.

C'est une caisse qui peut aussi verser des aides ponctuelles aux personnes en difficulté (après vérification des informations données), des aides temporaires exceptionnelles pour les bénéficiaires avec de faibles revenus et des assistances médicalisées pour les bénéficiaires hébergés dans certaines maisons de retraite en France.

Comment contacter la CRPN ?

Par téléphone

Il est possible d'avoir des informations sur la CRPN, les documents à fournir pour la liquidation de vos droits. Pour cela, c'est simple, il faut appeler le service Carrière et Prestations au 01 41 92 25 25 les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h.

Par mail

Vous pouvez aussi faire des demandes d'informations auprès de la CRPN en leur envoyant un mail. Il faut envoyer votre mail à l'adresse suivante : affilies@crpn.fr.

Par chat Live CRPN

Il est aussi possible de faire appel à un conseiller virtuel CRPN grâce à une assistance en ligne. Peu importe vos questions, il est possible de les poser via ce canal de communication. Attention, les réponses sont automatiques et peuvent vous sembler trop générales ou incomplètes. Il est aussi possible, si les réponses ne conviennent pas, de consulter la foire aux questions. Pour accéder au Chat Live, vous devez vous rendre sur le site internet de la CPRN, www.cprn.fr. A droite de l'écran, vous verrez une boule bleue avec un robot à l'intérieur. De cette façon, vous pourrez commencer une conversation virtuelle.

Pour certaines démarches, il peut être judicieux de créer un compte sur l'espace personnel CRPN.

La CRPN est aussi active sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Vous pouvez alors trouver des informations sur votre caisse ou entrer en contact avec un agent de la CRPN directement depuis la messagerie privée du compte Twitter.

Vous pouvez aussi recevoir toute l'actualité concernant la CRPN en vous inscrivant à la newsletter. C'est gratuit et facile, depuis le site internet.

Par courrier postal

Vous pouvez aussi prendre contact avec votre caisse de retraite en envoyant un courrier. C'est possible si vous souhaitez leur faire part de la modification de vos données personnelles. Pour envoyer votre courrier à la CRPN, vous devez utiliser l'adresse suivante :

CRPN

8 rue de l'Hôtel de Ville

92522 Neuilly-sur-Seine CEDEX

Le siège social de la CRPN se trouve à la même adresse.