Klesia est une caisse de retraite complémentaire qui existe depuis juillet 2012 et prend sa source dans la fusion entre le groupe Mornay et D&O. C'est une mutuelle qui regroupe près de 130 mutuelles car elle se constitue de la fédération mutualiste de Paris. Klesia gère aussi bien la prévoyance que la santé, les adhésions, les affiliations et les cotisations de ses adhérents. Elle est aussi en charge de collecter les diverses cotisations et de la gestion des dossiers pour le calcul des droits au versement des allocations de retraite des assurés. Klesia se charge des assurés du secteur du transport.

L'âge de départ en retraite, en France, se situe entre 62 et 67 ans. Si vous prévoyez de prendre votre retraite anticipée, il vous faut aussi le justifier auprès de Klesia pour savoir s'il vous est possible, notamment, de bénéficier du dispositif de carrière longue.

Contacter Klesia

Avant d'entrer en contact avec Klesia, vous avez aussi la possibilité de consulter la rubrique « foire aux questions ». Il est possible que vous y trouviez la réponse à vos questionnements et que vous n'ayez donc pas besoin de contacter les services de Klesia. Pour trouver la rubrique FAQ, rien de plus simple : rendez-vous sur le site www.klesia.fr. Là, vous avez deux possibilités :

cliquer sur « questions klés » à droite de la page, choisir votre profil et consulter les questions déjà posées

» à droite de la page, choisir votre profil et consulter les questions déjà posées ou bien, dans la partie « parlez-nous de vous », sélectionner votre profil et votre besoin.

Si vous n'avez pas trouvé de réponses à vos interrogations ou que vos questions sont plus techniques et ont besoin de réponses détaillées, vous pouvez alors contacter les conseillers Klesia.

Pour contacter Klesia, il existe différents moyens.

Par téléphone

Pour vos demandes concernant :

il vous faudra utiliser le même numéro de téléphone et ce que vous soyez un professionnel ou un particulier. Il faut composer le 01 71 39 15 15 afin de contacter le service client, lui poser vos questions et lui faire part de vos éventuelles difficultés. Vous aurez affaire à des conseillers pour vous aider, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

Si vous avez des questions sur votre mutuelle santé, vous pouvez aussi appeler le 09 72 72 37 30 (appel non surtaxé). Le service est disponible du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Par mail

Si vous ne parvenez pas à joindre Klesia par téléphone, vous pouvez aussi leur envoyer un mail. Par le biais de son site Internet, le groupe a mis en place un formulaire de contact. Il vous est possible et simple d'utiliser cet outil pour poser vos questions directement à un conseiller.

Les réseaux sociaux et le compte client

Il vous est possible, aujourd'hui, de suivre votre mutuelle via les réseaux sociaux. De cette façon, la mutuelle reste proche de ses assurés en leur proposant des actualités et en parlant de leurs activités sur les médias sociaux. Klesia a des comptes Facebook, Twitter, YouTube et même LinkedIn. Il vous est possible de leur poser des questions via la messagerie Facebook ou bien de contacter un conseiller directement depuis Twitter.

Vous avez aussi la possibilité de créer un compte client sur le site de Klesia. Par le biais de ce compte, vous pouvez :

faire une demande de retraite

consulter votre relevé de points

faire une simulation

suivre l' avancement de votre dossier de retraite

de retraite déclarer un changement d'adresse ou autre (situation maritale, etc)

ou autre (situation maritale, etc) télécharger vos attestations fiscales annuelles et les attestations de paiement

annuelles et les consulter les derniers paiements de retraite complémentaire qui vous ont été versés

Pour créer votre compte client, vous devez vous rendre sur le site Internet de Klesia, cliquer sur « espace client » en haut à droite (à côté de ce qui ressemble à une icône de profil). Il faut choisir votre profil client puis créer votre compte. C'est tout simple !

Si vous êtes un particulier, vous pouvez soit créer un espace client retraite soit un espace santé.

Par courrier postal

Si vous préférez passer par un courrier, Klesia a plusieurs adresses, selon le service que vous souhaitez contacter. Veillez à toujours envoyer votre courrier en lettre recommandée avec accusé de réception.

L'adresse la plus usitée de Klesia est la suivante :

KLESIA

Service Retraite

CS 69501

34263 Montpellier Cedex 2

Si vous voulez envoyer une réclamation, il faut contacter directement le service concerné, ici :

KLESIA

Service Réclamation

CS 30027

93108 Montreuil Cedex

Si un litige s'est créé entre vous et Klesia, il vous est possible de faire appel aux services d'un médiateur. Si votre demande concerne la retraite et que le problème persiste, malgré plusieurs réclamations et les diverses procédures internes possibles, alors envoyez un courrier à l'adresse suivante :

KLESIA

Monsieur le Conciliateur

CS 30027

93108 Montreuil Cedex

Il existe une autre adresse, permettant de contacter le médiateur qui pourra vous aider si le problème concerne votre contrat santé et prévoyance :

Monsieur Xavier Lagarde

Médiateur du XTIP

10 rue Cambacérès

75008 Paris