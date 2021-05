Ci-dessous, découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la solution des foyers logements. En commençant par qu’est-ce qu’un foyer logement, qui peut y aller ou encore les conditions d’admission. En fin d'article vous retrouverez les tarifs ainsi que les aides possibles au sein d’un foyer logement.

Qu’est-ce qu’un foyer logement ?

Un foyer logement, aussi appelé résidence autonomie, est un ensemble de logements adaptés pour les personnes âgées. Celui-ci est associé à des services collectifs, avec des espaces communs par exemple. Ses espaces permettent de créer des liens sociaux entre les résidents. Les résidents profitent par exemple d’une bibliothèque, de jardins ou encore de salle de jeux. Au sein d’un foyer logement, vous profiterez de plus, de services et prestations à la carte.

Ce type d'établissements est souvent construit au cœur des villes, afin de faciliter le quotidien des seniors. Les foyers logements sont majoritairement gérés par des structures publiques. Ceux-ci sont implantés au sein d’une secteur social et médico-social. Ses établissements offrent aux seniors une retraite épanouie au sein d’un environnement social dynamique, amical et convivial. De plus, les résidents vivront dans un cadre sécurisant.

Qui peut aller en foyer logement ?

Un foyer logement accueille des personnes âgées de plus de 60 ans, seules ou en couple. Au niveau des conditions pour vivre en foyer logement, il faut que le senior soit autonome, valide ou encore semi-valide. De plus, il faut également que le résident puisse vivre seul sans accompagnement médical. En effet, les soins médicaux des résidents sont réalisés le plus souvent par des intervenants extérieurs.

Il est tout de même possible que du personnel médical soit présent sur place, comme une infirmière. Il faut cependant, que le senior ait un GIR 4 minimum pour intégrer ce type d’établissements. Le foyer logement est donc un lieu idéal pour les seniors qui ne souhaitent plus vivre dans leurs habitations. Notamment à cause d’une baisse de revenu ou encore un sentiment d’isolement. Ce logement permet donc aux personnes âgées de continuer à vivre de manière indépendante, de bénéficier d’un environnement plus sécurisé. Mais également de profiter des services collectifs et d’avoir un loyer modéré.

Les conditions d’admission à un foyer logement ?

Afin d’intégrer un foyer logement, plusieurs conditions d'admission sont requises. En effet, le senior doit avoir minimum 60 ans (une dérogation est possible à l’âge de 55 ans, si la personne est en situation de handicap, mais dans des proportions limitées). Mais également être valide et autonome (avec pour minimum GIR 4). En temps général, les places dans ses établissements sont accordées aux seniors de la ville ou du département ou encore pour des rapprochements familiaux. Il faut tout de même faire attention si un couple de seniors souhaite vivre au sein d’un foyer logement. Car si l’un des deux ne remplit pas les critères, il ne pourra pas intégrer celui-ci.

De plus, l’entrée au sein d’un foyer logement se fait sur dossier. Il faut donc passer par le CCAS (Centre Communal d’Action Social) de la ville pour faire une inscription. Plusieurs documents sont demandés au préalable pour compléter le dossier. Il faut par exemple fournir des informations administratives, une pièce d’identité ou encore des justificatifs de revenus. Suite à cela, une visite sera organisée pour vous imprégner des lieux.

Quel est le prix d’un foyer logement ?

Les foyers logements ont une vocation sociale et disposent d’un tarif plutôt modéré pour les loyers. Le tarif se décompose en différentes parties avec le loyer du locataire ou du propriétaire, les charges locatives. Mais également des frais liés aux prestations incluses et facultatives au sein du foyer logement.

En général, pour un loyer en foyer logement les seniors compteront :

500 à 1 200€ pour un studio

700 à 1 600€ pour un T2

850 à 2 000€ pour un T3

Quelles aides ?

Au sein d’un foyer logement, les résidents peuvent bénéficier d’aides financières :