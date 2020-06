Les MARPA, soit les maisons d’accueil et de résidence pour l’autonomie (maison d’accueil rural pour personnes âgées avant 2015) sont de petites unités de vie situées en milieu rural et spécialement dédiées aux personnes âgées cherchant un hébergement proche de chez eux ou de leurs proches et qui leur permet de rester autonome. Être placée en MARPA permet à la personne âgée de garder ses repères et ses habitudes tout en bénéficiant d’un accompagnement renforcé par des professionnels. Qu’est-ce qu’une MARPA ? Quel en est le fonctionnement ? Quelle différence y a-t-il entre une MARPA, un EHPAD et un foyer logement ?

Qu'est-ce qu'une MARPA ?

Créées dans les années 80, les MARPA sont une alternative aux maisons de retraite. Une MARPA peut accueillir des seniors autonomes ou souffrant d'une légère perte d'autonomie. Le plus souvent, ces personnes sont issues du même milieu social et aussi de la même zone géographique. Cela permet, en plus, aux résidents de conserver leurs activités et les relations sociales qu'ils avaient liées avant d'entrer en MARPA. C'est une façon de lutter contre l'isolement et la solitude, véritable problème auquel font face de nombreux seniors (voir notre article sur l'association Monalisa). En effet, en France, plus d'1,5 millions de personnes de plus de 75 ans vivent seules sans l'avoir choisi.

Les MARPA sont, en général, des logements de type T2 ou T1bis (soit des logements entre 30 et 46m²) équipés d'un coin cuisine et d'une salle de bains avec toilettes. Les résidents peuvent décider eux-mêmes des meubles qu'ils souhaitent y installer et de la décoration qu'ils veulent y mettre.

Les Maisons d'accueil et de résidence pour l'autonomie ont un agencement permettant de rejoindre les besoins et nécessités des personnes à mobilité réduite. Cela peut comprendre :

des portes plus larges

des accès pour les fauteuils roulants

et des poignées plus ergonomiques donc plus faciles à utiliser

De plus, les MARPA proposent plusieurs services adaptés aux personnes âgées et très sécuritaires. En effet, le personnel est présent 24h/24 et 7j/7, un système de téléassistance a été mis en place et permet aux résidents de lancer l'alerte en cas d'urgence et le personnel s'adapte aux besoins et à la pathologie de chaque résident, selon le degré de perte d'autonomie de celui-ci.

Les MARPA sont des projets territoriaux et doivent répondre à des critères spécifiques lorsqu'elles sont implantées. Cela comprend l'existence de services à proximité. La MARPA doit être proche des bourgs alentours, des commerces et des lieux de promenade mais aussi être facilement accessible à pied par les résidents.

Comment cela fonctionne-t-il ?

En fin de compte, les MARPA ressemblent à de petites résidences et forment des ensembles de logements privatifs avec terrasse et jardin comprenant également des espaces de vie collective. Les MARPA accueillent, en moyenne, près de 24 résidents. Certains services sont proposés aux résidents comme des repas, la blanchisserie, des animations, des consultations gériatriques, des soins paramédicaux aussi.

Les résidents sont libres d'aller et venir comme ils le souhaitent et de recevoir des visiteurs de manière à garder des relations sociales. Ils participent à la préparation des repas et à la desserte de la table. On les consulte pour élaborer les menus et les repas sont pris en collectivité. Les résidents sont encouragés à contribuer aux repas de manière à passer de bons moments et à faire des repas des moments remplis de gaieté. Il est aussi possible aux résidents de préparer leurs repas chez eux, eux-mêmes, et de prendre leur petit déjeuner seuls. La MARPA veille à respecter la vie privée et la dignité de ses résidents.

Les soins en MARPA sont assurés par du personnel qualifié et coordonnés par l'équipe de la MARPA. Les activités proposées par les équipes sont axées su le savoir-faire des résidents, leurs centres d'intérêt ainsi que leurs divers projets. Ainsi, cela permet aux résidents de ne pas être déconnectés de la vie de leur commune et de passer des bons moments.

Dans ce genre d'établissements, l’inter-génération est fortement encouragée. Cela peut passer par l'accueil des enfants pour l'aide aux devoirs, par exemple. Il y a même des MARPA qui acceptent les animaux de compagnie des résidents tant qu'ils ne dérangent pas la collectivité.

En France il y a environ 200 MARPA. Il est possible de trouver la liste disponibles en se rendant sur le site Internet marpa.fr. Ce sont près de 4500 places qui sont proposées. Ces structures sont gérées au quotidien par une association ou bien par le CCAS du département ou de la région.

Le projet d'ouverture d'une maison d'accueil et de résidence pour l'autonomie dépend uniquement de l'initiative d'une collectivité territoriale. Il est possible à la Mutualité sociale agricole (MSA) de soutenir financièrement ce projet. Certaines MARPA proposent aussi des hébergements temporaires. Ainsi, l'été, les établissements mettent des logements d'accueil temporaire à disposition des seniors qui souhaiteraient respirer un peu d'air frais et profiter du calme de la campagne mais juste pour les vacances. Une bonne solution pour les citadins, peu habitués à ce rythme de vie et pour lesquels la transition se fait alors plus en douceur.

Les MARPA sont administrées par un centre communal ou intercommunal d'action sociale dans la plupart des cas mais aussi par une association loi 1901. En effet, les MARPA sont des dispositifs à but non lucratif.

Quel est le coût ?

Chaque mois, les résidents d'une MARPA doivent payer un genre de « redevance » dont le coût s'élève à environ 950 euros mais peut aussi aller jusqu'à 1300 par mois, en moyenne. C'est un tarif moyen qui comprend le loyer ainsi que les diverses charges locatives mutualisées et les services proposés. Toutes les prestations facturées apparaissent sur la facture mensuelle que reçoit le résident.

Il existe différentes aides sociales permettant de diminuer le tarif de cette redevance :

l'Allocation personnalisée au logement ou APL : destinée à réduire le montant d'un loyer ou d'une mensualité de crédit. L'aide est versée seulement si l'établissement est conventionné, sinon, une demande d'ALS (Allocation de logement sociale) peut être faite. Elle est attribuée par la CAF.

: destinée à réduire le montant d'un loyer ou d'une mensualité de crédit. L'aide est versée seulement si l'établissement est conventionné, sinon, une demande d'ALS (Allocation de logement sociale) peut être faite. Elle est attribuée par la CAF. l'Aide sociale : elle est attribuée par le Conseil général aux résidents ayant de faibles ressources. Cela peut comprendre une aide à la vie quotidienne, à l'autonomie ou à l'hébergement

elle est attribuée par le Conseil général aux résidents ayant de faibles ressources. Cela peut comprendre une aide à la vie quotidienne, à l'autonomie ou à l'hébergement l'Allocation personnalisée à l'autonomie ou APA : versée en fonction du degré de dépendance et des ressources du demandeur. La grille AGGIR est utilisée pour déterminer le montant de l'aide. Le montant de l'APA en établissement dépend du tarif dépendance de l'établissement ainsi que du degré de dépendance du pensionnaire.

Quelle est la différence entre une MARPA, un EHPAD et un foyer logement ?

Les EHPAD sont des établissements qui hébergent des personnes âgées dépendantes, qui font plutôt penser à des maisons de retraite médicalisées, privées ou publiques, et qui accueillent des personnes ayant plus de 60 ans et sont en situation de dépendance physique ou psychique. Ces personnes nécessitent donc des soins quotidiens.

Les foyers-logements, désormais appelés résidences-autonomies, sont un peu comme les MARPA dans le sens où ils proposent des structures intermédiaires, situées entre le logement personnel et la maison de retraite. Ces résidences-autonomies peuvent être des studios ou des appartements trois-pièces pour lesquels les résidents paient un loyer modéré. Ces habitations peuvent accueillir des personnes âgées seules ou des couples ne présentant pas d'incapacité particulière.

Dans les résidences-autonomies, comme dans les MARPA, les résidents ont accès à des espaces communs comme la salle de restauration, par exemple, et ils bénéficient de services collectifs ( il est possible de citer la blanchisserie parmi ces services). Ce qui différencie les résidences-autonomies et les MARPA, c'est que ceux-ci peuvent accueillir plus de 25 personnes.