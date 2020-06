Les patients atteints de la maladie d’Alzheimer peuvent être pris en charge de manière optimale s’ils ont un accompagnement adapté. C’est dans cet objectif que se sont créés les PASA (pôles d’activités et de soins adaptés). Qu’est-ce qu’un PASA ? Quel en est le fonctionnement ? Le prix ? On vous donne toutes les réponses dont vous avez besoin.

Qu'est-ce que c'est ?

Un Pôle d'activités et de soins adaptés ou PASA est une unité, un lieu de vie construit au cœur même d'un EHPAD et permettant de recevoir, pour la journée, des patients souffrant de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre maladie neurodégénérative.

C'est un espace permettant la prise en charge des résidents qui présentent des troubles modérés du comportement, un jour par semaine ou plusieurs, et de leur proposer un accompagnement à visée sociale autant que thérapeutique. Pour cela, des activités sont organisées par l'équipe à la tête du PASA et pour chaque résident, de manière individuelle, en fonction de son projet de vie.

Tous les EHPAD ne disposent pas forcément d'un Pôle d'Activités et de Soins Adaptés. Pour savoir si l'EHPAD que vous visez possède un PASA, vous pouvez vous rendre sur l'annuaire des EHPAD qui dispose des informations sur la présence ou non d'un PASA dans l'établissement choisi. Si vous cherchez un EHPAD sur cet annuaire et que vous voulez absolument qu'il possède un PASA, vous avez la possibilité de filtrer votre recherche en sélectionnant le critère « PASA ».

Comment ça fonctionne ?

Un Pôle d'Activités et de Soins est une unité limitée à 14 résidents. Le pôle accueille les patients de 10h à 18h et propose de déjeuner dans le restaurant du PASA. Plusieurs PASA proposent des activités uniquement du lundi au vendredi mais certains établissements proposent, dorénavant, une prise en charge des résidents de un à 7 jours par semaine, week-end compris.

L'équipe pluridisciplinaire du PASA se charge d'offrir le meilleur dispositif d'accompagnement possible aux résidents. Il s'agit d'un personnel adapté qui a suivi une formation spécifique à l'accompagnement de personnes présentant des troubles du comportement et qui ont besoin d'être stimulées.

En général, l'équipe d'un PASA comprend :

un médecin coordinateur (celui de l'EHPAD) qui valide l'admission du résident dans le pôle et dirige l'équipe

des assistants de soins en gérontologie (ASG) qui s'occupent des résidents en ce qui concerne les actes de la vie quotidienne et aussi pendant les animations

un psychomotricien ou un ergothérapeute qui anime les activités liées à la coordination

et un psychologue qui participe à l'évaluation des résidents que ce soit avant ou après l'admission. Il offre également du soutien aux aidants familiaux.

Pour qui ?

L'accueil en PASA est principalement réservé aux résidents de l'EHPAD qui souffrent de la maladie d'Alzheimer et qui peuvent bénéficier des activités organisées et animées par l'équipe pluridisciplinaire. Cependant, le pôle d'activités et de soins n'est pas recommandé pour tous les stades de la maladie d'Alzheimer. Il convient aux personnes :

qui ont des troubles cognitifs modérés

et qui présentent des troubles du comportement modérés.

Les conditions d'admissibilité dans un PASA

Pour être admis dans un PASA, il faut pour cela répondre à des critères bien précis qui ont été définis par le ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale. Ces critères ont été définis dans une circulaire sur la création des PASA et UHR (Unités d'Hébergement Renforcées) dans le cadre du plan Alzheimer.

L'accueil dans un PASA est proposé aux résidents qui répondent aux critères suivants :

le patient doit souffrir de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée (maladie à corps de Lewy, maladie de Pick, maladie de Parkinson, etc.)

il doit également présenter des troubles du comportement modérés comme l'apathie, l'agitation ou encore la déambulation qui peuvent porter atteinte à sa sécurité et à sa qualité de vie ainsi qu'à celles des personnes qui l'entourent

il ne doit pas souffrir d'un syndrome confusionnel (état de confusion mentale causée par une tension inhabituelle sur le corps et l'esprit)

il faut qu'il soit mobile (cela comprend les patients en fauteuil roulant)

et il doit, bien sûr, donner son accord.

Lorsqu'un patient est admis, et à plusieurs reprises pendant l'accueil du patient, l'équipe pluridisciplinaire de l'EHPAD, dirigée par un médecin coordinateur, peut évaluer les capacités du patient atteint de la maladie d'Alzheimer. Le but de cette évaluation est de proposer la meilleure prise en charge possible pour répondre aux besoins spécifiques du patient.

L'admission en PASA peut être proposée lorsqu'elle est vue comme vraiment bénéfique pour le patient et sa famille. Il est important que le résident donne son consentement, ainsi que sa famille, à une prise en charge dans le PASA. Pour entrer en PASA, le résident doit suivre une évaluation médicale et un diagnostic. L'équipe doit rencontrer chaque famille de résidents pour les informer du fait que leur proche peut intégrer le pôle en vue d'améliorer son accompagnement thérapeutique et de façon à renforcer son bien-être au sein de son EHPAD.

Quelles sont les activités proposées ?

Au sein du PASA, l'accompagnement des résidents passe par plusieurs activités visant à prendre en charge les différents actes de la vie quotidienne et à répondre de manière adaptée aux besoins de stimulation des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

Les diverses activités proposées permettent de renforcer, notamment :

les capacités motrices et cognitives du patient grâce à des ateliers cuisine, des activités physiques, du jardinage, de la stimulation de la mémoire

les fonctions sensorielles avec la musicothérapie, la création artistique, le chant, des ateliers massage, de la peinture

le lien social entre les résidents avec l'organisation de repas, d'activités et de projets en commun, de sorties

Ces activités sont organisées pour maintenir les acquis en place, préserver l'autonomie des résidents et favoriser leur bien-être.

Il est possible d'évaluer les résultats et les progrès des personnes en remplissant des grilles d'évaluation pour chaque activité et chaque personne participant aux activités. Chaque mois, une synthèse des activités est réalisée pour évaluer la prise en charge actuelle et la réadapter si besoin.

Toutes les semaines, l'équipe du PASA au complet se réunit pour évaluer de manière globale les besoins des résidents pour adapter et/ou améliorer les ateliers proposés et les formules de prise en charge pour la semaine à venir. L'équipe pluridisciplinaire évoque ces différents points pour adapter de la meilleure manière possible l'accompagnement proposé et ainsi définir correctement les objectifs à atteindre pour chaque résident.

Combien ça coûte ?

Pour accueillir un résident au cœur d'un PASA, il n'est pas nécessaire de demander un tarif supplémentaire au tarif journalier qui a déjà cours dans l'EHPAD. En effet, cela fait déjà partie des possibilités de prise en charge des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer, mises en place par l'établissement pour optimiser leur accompagnement.

Le tarif journalier dans un EHPAD peut varier selon la région où se trouve l'établissement. Ainsi, en Bretagne, le tarif médian pour l'hébergement en EHPAD est de :

1757 euros pour les Côtes-d'Armor

1663 euros pour le Finistère

1888 euros pour l'Ille-et-Vilaine

et 1897 euros pour le Morbihan

Dans le Grand Est, le tarif médian pour l'hébergement en EHPAD varie selon le département : 1925 euros pour les Ardennes, 1915 euros pour la Meurthe-et-Moselle et 1616 euros dans la Meuse.

En Île de France, les tarifs sont plus élevés, ce sont même les plus élevés de l'Hexagone (cela peut vite atteindre les 3154 euros à Paris).

La moyenne nationale est aux alentours de 1950 euros par mois.

Les aides possibles

Puisqu'il n'y a pas de surcoût concernant l'intégration du résident à un PASA, les aides disponibles sont les mêmes que celles proposées lors de l'entrée dans n'importe quel EHPAD. Ainsi, le résident peut faire une demande d'aides financières pour faciliter le paiement de son hébergement. Cela comprend :

l'allocation personnalisée d'autonomie qui permet de financer les frais de dépendance de la personne âgée selon ses besoins dans sa vie quotidienne (toilettes, repas, mobilité, etc.). Pour bénéficier de l'APA, la personne doit avoir plus de 60 ans, être en situation de perte d'autonomie nécessitant une aide pour tous les actes essentiels de la vie, résider de façon stable et régulière en France ou pour les personnes étrangères, être en situation régulière sur le territoire. Enfin, il faut avoir un GIR entre 1 et 4 (selon la grille AGGIR pour le niveau de dépendance des personnes âgées).

l'aide sociale qui participe au financement des frais d'hébergement de la personne. Toute personne âgée aux revenus faibles peut en bénéficier pour améliorer sa qualité de vie.

les déductions fiscales, soit une réduction d'impôts qui ne s'applique qu'aux dépenses vraiment supportées. Les déductions sont faites sur le montant des aides liées à la dépendance et à l'hébergement que touchent la personne. Si la personne a seulement des frais d'hébergement et pas de frais de dépendance, alors elle n'aura pas de déductions fiscales.

et l'allocation personnalisée au logement qui est surtout une subvention pour les dépenses liées au logement (toutes les prestations d'administration générale, l'accueil hôtelier, de restaurant et d'animation non liées à la partie dépendance). Elle est calculée en fonction des ressources de la personne, du coût d'hébergement de l'établissement et du lieu d'implantation.