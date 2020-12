Un puzzle qui vous ressemble

Vous pouvez vous-même élaborer un puzzle à votre image. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur certains sites. Le mode d'emploi d'un puzzle personnalisé est très simple. Dans un premier temps, vous devez choisir le nombre de pièces qui vous convient.

La matière peut avoir aussi son importance. La plupart de ces puzzles sont cartonnés, mais certains sont en bois. Dans les deux cas, ils sont très robustes.

Vous avez choisi le type de puzzle le plus adapté à vos attentes. Dès lors, vous pouvez passer à l'étape de la personnalisation. En cliquant sur le puzzle choisi, vous constatez qu'on vous propose diverses manières d'y parvenir.

En premier lieu, vous pouvez choisir, pour votre puzzle, l'un des motifs proposés. Mais rien ne vous empêche, bien au contraire, de retenir un texte de votre choix, qui apparaîtra sur la surface du puzzle.

L'insertion d'une ou plusieurs photos est également possible. C'est sans doute ce puzzle photo personnalisé qui vous ressemble le plus. En effet, son sujet ne vous sera pas indifférent, mais vous rappellera une circonstance heureuse de votre vie.

Pour stimuler le cerveau

Le puzzle, surtout s'il est personnalisé, est un excellent outil pour stimuler la mémoire. Un senior a tout intérêt à s'adonner à ce jeu de patience, d'autant plus qu'il peut s'y livrer en famille.

La confection d'un puzzle mobilise en effet de nombreuses capacités cognitives. Elle aiguise la mémoire de travail, une mémoire à court terme qui nous permet de conserver les informations nécessaires à l'accomplissement d'une tâche précise.

De même la recherche de pièces qui s'emboîtent les unes dans les autres avive le sens de l'observation. Elle amène le senior à se concentrer sur sa tâche. C'est à ce prix qu'il aura des chances d'aboutir plus vite au résultat recherché.

En faisant régulièrement des puzzles, un senior prend donc l'habitude de se concentrer. Une telle concentration, plus facile, soutient le processus de mémorisation.

De même, la confection de puzzles améliore une motricité fine qui, avec l'âge, avait pu s'altérer. Cette disposition concerne tous les gestes précis qui permettent notamment de saisir et de manipuler un objet. Le maniement des petites pièces du puzzle représente, à cet égard, un excellent exercice.

La réalisation même du puzzle conduit souvent à abandonner une pièce pour en saisir une autre, qui semble mieux s'adapter à ce qui est déjà construit. En procédant de la sorte, le senior accentue sa flexibilité mentale, autrement dit sa capacité à passer aisément d'une tâche à une autre.

Il aiguise encore sa perception, réagissant plus vite s'il aperçoit une pièce dont la configuration ou la couleur lui paraissent adaptées à ses recherches. Et cette perception affinée, qui témoigne de réflexes plus rapides, n'est pas non plus sans lien avec l'amélioration de la mémoire.

Plus le senior fera de puzzles, moins il mettra de temps à comprendre dans quel sens il faut orienter une pièce pour qu'elle s'emboîte dans une autre. C'est ce que les spécialistes appellent la rotation mentale.

Par ailleurs, la personnalisation du puzzle est un puissant attrait pour celui qui le confectionne. Voir se reconstituer peu à peu une image familière ou la photo immortalisant un moment heureux, passé en famille, ne peut qu'inciter le senior à poursuivre sa tâche. Et sa mémoire ne pourra qu'en ressentir les bienfaits.