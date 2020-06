La vie en EHPAD mêle espace de vie privée et lieu de travail. Pour les résidents, c’est, certes, un lieu où ils sont soignés, mais c’est aussi devenu leur domicile. C’est pour cela qu’il est primordial d’organiser des animations qui ont un rôle important dans le projet de vie des résidents de l’EHPAD. Certaines activités peuvent même avoir un véritable impact thérapeutique sur les résidents et les aider à lutter contre certaines pathologies. Pourquoi les activités en EHPAD sont-elles si importantes ? Lesquelles sont proposées ? Et qu’en est-il de la visée thérapeutique des activités en EHPAD ? Voici quelques éléments de réponse.

Les objectifs de programmer des animations en EHPAD

Il est prouvé que les animations en EHPAD occupent une place importante dans la prise en charge des résidents. C'est pour cela que des animateurs sont employés de façon à préparer et à mettre en place des projets d'animation dans l'établissement. Différentes activités sont proposées par l'équipe d'animation de l'EHPAD pour répondre à plusieurs objectifs. Cela inclut :

de créer du lien social entre les pensionnaires et les membres des équipes

de stimuler chaque personne selon ses capacités

de lutter contre la perte d'autonomie voire de la prévenir

de renforcer le bien-être des résidents et de leur assurer un mode de vie plein de sens

de permettre de favoriser les liens avec le monde extérieur et la famille des résidents

En maison de retraite, les animations proposées aux résidents peuvent leur permettre de donner du sens à leur vie et d'avancer dans leur projet de vie. Cela les garde actifs et leur permet de faire des activités adaptées à leurs capacités, leurs envies, leurs besoins aussi. Aucun résident ne doit être bridé par son état de santé et doit pouvoir participer pour bénéficier du côté ludique mais aussi social de l'animation.

Quelles sont les animations proposées ?

En EHPAD, il existe de nombreuses animations et les activités peuvent se présenter sous des formes diverses et variées. Cela passe par des ateliers autour des sens, de la mémoire, des capacités physiques ou de l'expression à des activités centrées sur les nouvelles technologies (qui peuvent parfois être la bête noire des seniors), des sorties ou des événements au sein même de la maison de retraite à des visites d'écoles, des petits spectacles, des animations artistiques visant à dynamiser le quotidien de l'EHPAD. Parfois sont organisées des sorties au théâtre, au restaurant, de simples balades en ville qui permettent aux résidents de conserver un vrai lien avec l'extérieur et de rester bien intégré à la vie de leur commune.

Bien évidemment, chaque activité doit tenir compte des capacités aussi bien physiques qu’intellectuelles des résidents. C'est important pour éviter que les personnes âgées ne se sentent bridées ou frustrées par une activité qui ne leur conviendrait pas.

Plusieurs ateliers sont mis en place en maison de retraite de manière à animer la vie quotidienne et à stimuler les résidents.

Les ateliers créatifs

Ils comprennent tout ce qui a trait au dessin, à la peinture, à la réalisation de différents collages ou modelages. Cela permet au senior de s'exprimer autrement que par des mots, de libérer certaines émotions aussi. Les ateliers créatifs ont de nombreuses vertus aussi bien thérapeutiques que psychologiques car ils aident à apaiser les résidents tout en les aidant à stimuler leur créativité.

Les ateliers autour de la mémoire

Comme leur nom l'indique, ces ateliers tendent à faire un travail pour stimuler la mémoire des résidents, à conserver intactes leurs capacités cognitives. Cela peut prendre la forme de puzzles, de jeux autour du vocabulaire, de petits ateliers d'écriture ou de calcul ou de certains jeux autour de photos. Ce sont des exercices qui aident à l'entretien du cerveau et qui leur permettent de garder un maximum d'autonomie.

Les ateliers autour des sens

Ces ateliers peuvent prendre des formes différentes. Peuvent être proposés aux seniors des ateliers de cuisine ou jardinage. En général, ces animations sont bien appréciées par les résidents car ils y voient un moyen de renouer avec leur ancien mode de vie puisqu'ils effectuaient ce genre d'activités auparavant dans la plupart des cas.

La musique est aussi un excellent moyen de stimuler les pensionnaires et la musicothérapie est de plus en plus utilisée pour aider les patients atteints d'Alzheimer ou d'autres troubles cognitifs.

Les ateliers physiques

Ici, c'est tout ce qui a trait à l'activité physique, au sport, qui est mis en avant. On parle de gymnastique douce, de jeux de ballons, d'exercices d'orientation dans l'espace, d'équilibre ou encore de yoga. Bref, tout ce qui permet d'entretenir les capacités physiques de tous.

La visée thérapeutique

De plus en plus d'activités proposées en EHPAD sont aujourd'hui la base de thérapies non médicamenteuses permettant aux personnes âgées de lutter contre certains troubles du comportement ou contre la dépression.

Les animations aident à stimuler leurs fonctions cognitives, surtout s'ils ont des problèmes de mémoire mais aussi à augmenter leur confiance en eux, en leurs capacités. Ces ateliers peuvent aussi éveiller leurs souvenirs, leur procurer un vrai sentiment d'identité. Les personnes âgées se sentent plus valorisées, mieux dans leur peau, plus apaisées aussi.

Les thérapeutes en EHPAD identifient les capacités des résidents et peuvent alors leur proposer un programme adapté à leurs besoins (et à leurs envies).

Le budget alloué

Malgré les bénéfices que peuvent apporter les animations en EHPAD, il existe tout de même une difficulté de taille : le budget ! En effet, le budget moyen alloué à l'animation était, en 2011, de 9 centimes par jour et par résident. C'est passé à 13 centimes en 2017. Même si c'est un progrès, c'est encore trop peu. Cela représente environ 47 euros par an dédié à chaque résident.

Les EHPAD doivent donc trouver des solutions pour permettre à des activités de voir le jour sans pour autant que le budget n'explose. Cela demande beaucoup de créativité, d'originalité, d'investissement personnel aussi mais également l'implication de bénévoles, une collaboration entre l'EHPAD et d'autres professionnels aussi. Néanmoins, les animations et ateliers, sans moyen, restent tout de même limités.