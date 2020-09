C’est un fait : les seniors aiment lire ! Passer de longues journées à la bibliothèque ne leur fait pas peur et au-delà d’être un simple passe-temps, la lecture leur permet de réellement s’évader. Mais la lecture a d’autres atouts, non négligeables, pour les seniors. Quels sont-ils ?

0 Partages Partager sur facebook Partager sur Twitter Epingler sur Pinterest 0 Réactions

Les seniors, de grands lecteurs

De nombreuses études ont démontré que les seniors étaient de grands passionnés de lecture. Selon le Centre National du Livre (CNL), près de 88% des Français déclarent être lecteurs. Plus de 9 Français sur 10 ont même assuré avoir lu au moins un livre en 2019. Il est vrai que ce sont surtout les femmes et les seniors de plus de 65 ans qui déclarent aimer la lecture. Chez les seniors, plus de 37% déclarent avoir lu 20 livres et même plus en 2019.

La lecture est l'une des principales activités relaxantes recommandées pour les seniors, avec la marche et... la sieste ! Il est vrai que la retraite permet de se dégager du temps pour lire plus, ce qui n'est pas toujours le cas lorsque l'on est toujours dans la vie active. La retraite est donc le moment parfait pour les seniors souhaitant s'adonner, sans compter, à la lecture.

L'engouement des seniors pour la lecture peut s'expliquer par le fait que le livre est vu comme une source de découverte, de nouveauté mais aussi de plaisir. Parfois, un livre peut aider à s'épanouir personnellement, même si c'est de la fiction.

Comment lisent les seniors ?

Même si les seniors restent en grande partie adeptes du livre papier, ils sont plus de 15% en 2017 à affirmer lire également des livres numériques, grâce à des liseuses notamment. Les seniors sont plutôt adeptes de livres neufs, qu'ils achètent eux-mêmes mais qu'ils se voient également offrir. Plus de 83% des seniors se sont vus offrir ou prêter des livres en 2017.

Les seniors sont plutôt portés sur les romans mais ils s'intéressent également aux livres pratiques comme ceux sur l'art de vivre ou les loisirs. Par contre, les études démontrent que les livres d'histoire sont en net recul. De plus en plus de personnes âgées s'intéressent également aux livres sur le développement personnel.

À lire également : Comment jouer au scrabble ?

Tous les bienfaits de la lecture chez les seniors

Rompre l'isolement et la solitude

On le sait, l'isolement des seniors est le fléau du 21e siècle et la lecture aide à lutter contre la solitude et le sentiment dépressif qui peut en découler.

La lecture, comme le jardinage, est l'une des activités préférées des Français (d'autant plus pendant le confinement). Lire est un véritable moment d'évasion et le lecteur peut ainsi s'éloigner de sa réalité. Cela l'aide à oublier, pour un temps, sa solitude et son isolement. Même en période de crise comme celle que l'on connaît actuellement, il est toujours possible de se plonger dans un bon livre grâce aux e-books, soit les livres numériques. Il est possible de lire sur une liseuse, sur son ordinateur, sur une tablette ou même sur son smartphone.

Il est également prouvé par des études que la lecture aide à prévenir le stress, qui peut être à l'origine de bien des troubles cognitifs ou même de dépression et donc de perte d'autonomie. La lecture diminue en effet les états d'anxiété. Un bon roman peut transporter le lecteur hors de son quotidien et le distraire, lui faire oublier ses soucis.

Stimuler son cerveau

Rien de tel que la lecture pour faire travailler son cerveau ! En effet, les livres, tout comme les jeux de mémoire, aident à stimuler les fonctions cognitives. Ainsi, les troubles de la mémoire peuvent être ralentis. C'est particulièrement appréciable pour les personnes souffrant d'Alzheimer, par exemple. Eh oui, se plonger dans un bon livre permet non seulement de s'évader mais aussi de faire une bonne séance de gymnastique du cerveau ! Lire régulièrement permet de tirer le maximum de bénéfices de cette activité tout comme le sport fait travailler le corps et renforce les muscles. La lecture permet donc de garder l'esprit vif et le cerveau stimulé. En effet, pour suivre l'évolution de l'histoire dans un roman, il est primordial de s'en souvenir ! Les personnages, leurs différentes histoires, toutes les actions qui s'entremêlent ensemble sont autant de détails qu'il convient de se rappeler pour réellement comprendre l'intrigue de son roman. La lecture permet donc d'augmenter les capacités des seniors en stimulant leur mémoire.

Améliorer la concentration

En parlant de fonctions cognitives, il est également prouvé que lire régulièrement permet d'améliorer la capacité d'attention et de concentration d'un senior. Quant on lit un livre, il est difficile de faire vagabonder son esprit ailleurs. Surtout si l'on veut retenir quelque chose de sa lecture ! De plus, il est nécessaire d'être attentif car manquer un mot ou sauter une ligne pourrait nuire à la compréhension globale de l'histoire. 15 à 30 minutes de lecture par jour, au minimum, a des effets plus que positifs sur la concentration, sur la fluidité et la cohérence d'exécution des tâches.

Stimuler son sommeil

Chez certaines personnes, lire fait partie du rituel du soir. Impossible d'aller dormir sans avoir lu quelques pages de son roman. C'est très bien d'autant plus que lire permet de vous détendre et de voir la vie différemment. Lire avant de se coucher permet d'apporter une certaine tranquillité à votre esprit et vous relaxe, surtout si vous avez vécu une journée particulièrement stressante. Il est possible de favoriser la lecture de certains genres littéraires comme des textes spirituels ou des récits philosophiques pour apaiser son esprit et connaître un véritable sentiment de quiétude.

Lorsque l'on avance en âge, il est possible de souffrir de troubles du sommeil. La lecture peut alors être un remède naturel pour les seniors en favorisant leur endormissement. Attention, toutefois, cela ne vaut que pour les livres papier ! Les écrans (smartphone, tablette...) diffusent une lumière bleue bien connue pour altérer la qualité de votre sommeil. Si vous avez une liseuse ou souhaitez investir, veillez bien à ce que l'écran ne diffuse pas de lumière bleue. Sinon, oubliez la liseuse avant de dormir !