Pas de mariage en vue, sans envoyer des faire-part. C’est par là que les festivités vont réellement devenir concrètes et s’inscrire officiellement dans le temps. Le choix des faire-part peut s’avérer compliqué, tant il existe de possibilités et de thèmes. Quelques conseils vous aideront à franchir cette étape avec succès.

À quel moment préparer et envoyer ses faire-part ?

Vous devez généralement penser à vos faire-part entre trois et 6 mois avant la date fixée. Cela dépend notamment de plusieurs critères : si une partie de vos amis ou de votre famille vit à l’étranger, plus vous les envoyez tôt et plus ils ont le temps de préparer leur voyage et de prendre leur billet d’avion. Si vous avez une grande famille, il est aussi souhaitable de le faire assez longtemps à l’avance pour obtenir des réponses plus rapidement afin de pouvoir réaliser vos préparatifs.

Tenez compte également du temps nécessaire pour la préparation qui varie suivant, si vous optez pour un modèle existant ou si vous préférez des faire-part personnalisés que vous devrez alors créer. Dans ce cas, prévoyez entre 15 jours et deux mois pour être certain de réussir parfaitement la conception de ce faire-part.

Le texte sur le faire-part

De manière générale, essayez de rester simple, inutile de multiplier les informations, aller à l’essentiel est préférable. De la même manière, la présentation sera aérée afin que celui qui le réceptionne s’y retrouve facilement. Choisissez une police qui soit lisible par le plus grand nombre.

Les éléments suivants figurent sur les faire-part :

Le prénom des mariés ;

La date et le lieu du mariage ;

Les horaires de la cérémonie à la mairie, religieuse éventuellement et de la réception ;

Le lieu de la réception avec précision ;

Votre adresse au dos de l’enveloppe ou sur le faire-part ;

La date à laquelle vous souhaitez recevoir les réponses.

Si tous vos invités ne sont pas conviés au repas, vous ferez deux faire-part distincts.

Si vous faites un brunch le lendemain, vous ajouterez une invitation avec un petit carton contenant l’heure et le lieu.

Le carton pour la réponse est également utile, cela incite vos invités à répondre. Ils préciseront alors le nombre de personnes présentes (adultes et enfants), ainsi que les allergies alimentaires éventuelles.

Choisir la manière de présenter votre annonce

Dans la tradition, ce sont les parents ou même les grands-parents qui annoncent le mariage. De plus en plus souvent aujourd’hui, ce sont les mariés eux-mêmes qui informent leur famille ou leurs amis de leur noce. Si vous vous mariez après avoir vécu ensemble et que vous avez des enfants, vous pouvez parfaitement donner une place prépondérante à ces derniers qui font part avec fierté de l'union de leurs parents.

Déterminez le style de votre faire-part

Le mieux sera celui qui vous représente le plus. Si vous avez décidé de donner un thème à cette journée, vos faire-part seront en harmonie. Il est possible aujourd’hui de miser sur un style classique, vintage, rétro, moderne, humoristique… Vous pouvez également partir de vos passions, de vos origines ou encore choisir des couleurs correspondant à celles qui domineront ce jour unique. Mettez de votre personnalité dans ce faire-part ! Si vous souhaitez plus d’informations, rendez-vous sur le site de 20Minutes

Le format de vos faire-part

Vous pouvez aujourd’hui réaliser des faire-part dans quasiment n’importe quel format. Les plus classiques restent tout de même la forme rectangulaire, le format carré ou allongé. Ils peuvent être simples, imprimés recto/verso ou avec une présentation dépliant. Vous pouvez aussi les accessoiriser avec des cordelettes, des rubans ou des nœuds par exemple. Ensuite, sachez que toutes les fantaisies sont permises, c’est juste une question de goût et de personnalité.

