Principe du jeu

Il s’agit d’un jeu à la fois de chance, comme tout jeu, de stratégie et de mémoire qui se joue avec 32 cartes. Vous devez être quatre et faire deux équipes de deux. Les partenaires seront installés face à face. La partie est divisée en manches. Dans chaque manche, il y a 8 plis. L’équipe gagnante et celle qui atteint 501 points la première.

Distribution des cartes

Lorsque l’on commence une manche, on commence par distribuer une par une 5 cartes à chacun des joueurs.

Après la distribution, la carte suivante est placée au centre, tournée de manière à être visible par tous. Il s’agit de la « retourne ». C’est cette carte qui va déterminer la couleur de l’atout : pique, carreau, cœur ou trèfle.

Valeur des cartes

Atout (couleur déterminée par la retourne) Non Atout (les autres couleurs) As 11 points 11 points Valet 20 points 2 points Roi 4 points 4 points Dame 3 points 3 points 10 10 points 10 points 9 14 points 0 point 8 0 point 0 point 7 0 point 0 point

Jeu

Une fois les 5 cartes en main, chacun des joueurs va à son tour décider si oui ou non, il veut prendre la retourne. Il est préférable de prendre la carte seulement si on a en main des cartes de cette même couleur pour être sûr de pouvoir mener le jeu et totaliser un grand nombre de points. Si personne ne veut « y aller », on pose une nouvelle carte avec une nouvelle couleur. Dans le cas où personne ne prend, on redistribue les cartes.

Une fois la retourne prise, la couleur de l’atout est déterminée pour toute la durée de la manche. La personne qui y est « allé » ramasse la retourne et l’intègre dans son jeu. Les autres cartes sont ensuite distribuées une par une jusqu’à la dernière. Chaque joueur a alors 8 cartes en main.

Le contrat : l’équipe qui prend la retourne doit au moins obtenir un score de 82 points.

Les plis au cours d’une manche

La partie peut alors commencer. Pour cela, le joueur situé à gauche du donneur va déposer une carte. Le joueur suivant va poser une carte selon les conditions suivantes :

Il doit alors suivre la couleur demandée, soit en mettant une carte d’une valeur plus forte si cela est possible, soit en mettant une carte qui ne donnera que peu ou pas de points à l’adversaire.

Si ce n’est pas possible de poser une carte de la même couleur, il faut alors couper avec un atout.

Dans le cas où cela n’est pas possible non plus, il est alors possible de jouer une autre couleur, c’est ce que l’on appelle « pisser ».

Si le partenaire est maître du pli, il est possible ne pas jouer l’atout.

Quand tout le monde a posé sa carte, on les compare. Celui qui a posé la plus forte remporte le pli. Par contre, quelle que soit la valeur de sa carte, si un joueur a coupé avec de l’atout, c’est lui qui remporte le pli. Lorsque l’on remporte le pli, on ramasse les cartes sur la table et on les dépose à côté de soi. On est alors le premier à poser une carte pour le pli suivant. Une fois les 8 plis passés, on fait le compte des points. L’équipe qui a remporté le dernier pli obtient 10 points supplémentaires, c’est ce que l’on appelle le « dix de der ».

Pour compter les points

Une fois la manche terminée, on compte les points.

L’équipe preneuse doit avoir cumulé au moins 82 points pour remplir le contrat, sinon elle est « dedans ».

Si elle remplit son contrat, on compte les points de chaque équipe.

Si elle n’a pas rempli son contrat, tous les points en jeu, soit les 162 points, reviennent à l’équipe opposante.

Dans le cas où les deux équipes ont le même nombre de points soit 81 points, l’équipe opposante emporte ses 81 points et les 81 points de l’équipe preneuse sont remis en jeu.

Belote et Rebelote

Quand un joueur possède un roi et une dame d’atout, il fait ainsi gagner un bonus de 20 points à son équipe quoi qu’il en soit. Il faut alors que le joueur annonce « belote » et « rebelote » au moment de leur mise en jeu respective. Ces points ont un gros enjeu puisqu’ils peuvent faire basculer une partie.

Capot

Un bonus de 90 points est accordé lorsqu’une équipe remporte tous les plis. C’est ce que l’on appelle un « capot ». L’équipe obtient alors 252 points.