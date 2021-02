La grand-mère paternelle

Il n’est pas rare, dans certaines familles, de ne voir la grand-mère paternelle que de façon ponctuelle. Elle est alors seulement considérée comme la maman du papa ou la belle-mère. Néanmoins, les sentiments de tous les grands-parents qu’ils soient maternels ou paternels sont authentiques. C’est pourquoi, il est important de lui permettre de bénéficier d’autant de temps de qualité qu’à la grand-mère maternelle.

Une relation à soigner

Il est naturel que les rapports d’une mère avec sa propre mère soient plus étroits qu’avec sa belle-mère qui n’est entrée dans sa vie que plus tardivement et avec laquelle la complicité n’est pas la même. Cela explique pourquoi, d’une façon générale, il est plus courant de faire garder les petits enfants à la grand-mère maternelle. Ce peut être source de conflits et de frustrations pour la grand-mère paternelle. Il est donc nécessaire de ne pas laisser ses réticences de mère entrer dans le jeu et de soigner cette relation. D’autant plus qu’en cas de conflit avec la grand-mère paternelle, ce peut être source de disputes conflictuelles. Si des animosités commencent à apparaître, cela peut pousser les petits-enfants à rejeter leur grand-mère paternelle. Cette situation peut alors prendre une grande ampleur.

Comment maintenir une bonne relation ?

Il est certes important d’entretenir une bonne relation avec la grand-mère paternelle au même titre qu’avec n’importe lequel des grands-parents, dans une mesure raisonnable. On ne va donc pas forcer un enfant à entretenir cette relation s’il n’en a pas du tout l’envie. L’affection envers la grand-mère paternelle doit donc venir de façon tout à fait naturelle. N’oubliez pas que vous avez un rôle important à jouer dans ce cadre. Pour cela, il convient d’éviter toutes critiques ou commentaires désobligeants sur cette personne en présence des enfants, afin de leur permettre de se faire leur propre opinion sans les influencer. Si vous en avez la possibilité, organisez des activités ensemble. De cette façon, vous vous créez des souvenirs ensemble.

La jalousie entre grand-parents

Certes la grand-mère paternelle a un rôle important à jouer, mais au même titre que les autres grands-parents. Chacun doit avoir une place importante. Néanmoins, il n’est pas rare de ressentir de la jalousie et de la rivalité envers les autres grands-parents. Surtout lorsqu’il n’est pas possible de profiter de ses petits-enfants autant qu’on l'espérait. Dans ce cas, on peut être tenté de couvrir de cadeaux les petits-enfants, mais il ne s’agit pas là d’une solution efficace. Il vaut mieux essayer de trouver des moyens de partager des moments, de créer du lien.

La grand-mère paternelle une relation clé

Elle est un membre à part entière de la famille et peut permettre de renforcer le lien avec le père. La mère de famille doit contribuer à ce que ce lien se fasse de la meilleure façon qui soit. Il convient donc d'encourager tous les membres de la famille à avoir une relation complice et dans le plus grand respect. Elle est alors la mère du papa, la belle-mère, mais aussi la grand-mère de vos enfants. Elle ne doit certes pas outrepasser ses fonctions et essayer de jouer les mamans de substitution, mais elle peut avoir un très beau rôle en tant que grand-mère paternelle. Pour ce faire, elle devra respecter vos décisions en tant que parents, même lorsqu’elle n’est pas d’accord.

De cette façon, chacun y mettant du sien, les petits-enfants pourront profiter pleinement de chacun de leurs grands-parents qui sont tous à la fois uniques et irremplaçables et qui auront ainsi la possibilité de profiter de ces moments si agréables aussi équitablement que possible.