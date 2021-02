Jacques a dit

C’est un jeu très simple qui peut être joué derrière un écran si vous appelez vos petits-enfants en visio ou lorsqu’ils sont pleins d’énergie, mais pas vous, etc.. Le maître du jeu va donner des ordres en disant :

« Jacques a dit “Levez les bras” », les joueurs doivent alors lever les bras. « Jacques a dit “Tournez sur vous-même” », les joueurs vont tourner sur place. « Dansez », les joueurs ne doivent ni obéir ni bouger, car il n’a pas été précisé « Jacques a dit ».

Si un joueur exécute l’ordre alors qu’il n’a pas été dit « Jacques a dit », il est éliminé, de même, si le joueur n'exécute pas l’ordre alors que le maître du jeu a donné la commande en disant « Jacques a dit », il est également éliminé.

Deux vérités et un mensonge

Ce jeu permet d’en découvrir un peu plus sur les uns et les autres. Un joueur doit dire trois choses sur lui. Deux sont vraies et l’une d’elle est fausse. Les joueurs doivent trouver quel est le mensonge parmi les trois déclarations.

Ni oui ni non

Ce jeu très simple consiste à avoir une conversation sans utiliser les mots « oui » ou « non ». Celui qui gagne est celui qui tient le plus longtemps sans employer ces mots. Il est possible d’essayer de tromper l’autre joueur en le poussant à dire l’un de ces mots en premier. On peut choisir de désigner un maître du jeu qui sera alors chargé de poser les questions. La règle peut s’étendre au « si » qui devient alors un autre mot interdit.

Le jeu des mimes

Le jeu des mimes peut être décliné en version simplifiée pour les plus petits, par exemple en mimant les animaux de la ferme, ou plus compliquée pour les plus grands. On peut alors décider d’un thème et, avant de commencer à mimer, on écrit sur un papier ce que l’on va mimer. Il convient également de fixer à l’avance le temps pendant lequel vous allez mimer. Vous pouvez avoir recours à un sablier. Si vous êtes suffisamment nombreux, vous pouvez jouer en équipe : enfants contre grands-parents, par exemple. C’est un jeu qui peut être décliné sous différentes formes, par exemple au lieu de mimer, on peut dessiner.

Le marché de Padi Pado

Le meneur de jeu fait comme s’il tenait un stand au marché. Les joueurs demandent chacun à leur tour un « Au marché de Padi Pado, je voudrais... ». Ce peut être un fruit, un légume, un vêtement, un objet, etc.. Si dans le mot il y a un I ou un O, alors le vendeur n’en a pas. Au contraire, si c’est un mot sans I et sans O le vendeur en a. Les règles du jeu peuvent être adaptées en fonction de l’âge. Pour les plus grands, les objets portant des noms tels que « œuf », « lait », font également partie de ce que le marchand du marché Padi Pado n’a pas. Il faut en général un certain temps avant que les joueurs comprennent pourquoi ils ne peuvent pas acheter certaines choses.

Une fois bien exploité, pour changer, on peut se rendre au marché Sanzu Sanza : il faut alors trouver des mots sans U et sans A.

Les devinettes

Vous pouvez jouer aux devinettes. Il est possible de déterminer un thème, par exemple les animaux. Celui qui doit deviner va poser toutes sortes de questions pour essayer de trouver l’animal en question. On peut demander si l’animal a 4 pattes ? S’il est domestique ou sauvage ? Le meneur doit répondre avec précision pour permettre au joueur de deviner.

Trouve un mot qui commence par...

Un joueur choisit une lettre de l’alphabet qu’il annonce à tous les joueurs. Chacun à tour de rôle, les participants doivent trouver un mot qui commence par la lettre qui a été choisie. C’est alors l’occasion d’enrichir son vocabulaire. Lorsqu’un joueur ne trouve pas de mot commençant par la lettre, il est éliminé jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un seul qui gagne alors la partie.

Latuvu

On va adapter la difficulté en fonction de l’âge de l’enfant avec lequel on joue. Le meneur nomme un objet ou une personne à trouver dans la pièce où l’on se trouve. Dans le cas où il y a plusieurs enfants, c'est le premier qui trouve qui gagne la partie. Si l’enfant est seul, il doit repérer l’objet en question avant que le temps ne soit écoulé. Ce peut être le temps de compter jusqu’à 10.

Les mots fous

Choisissez un mot et, au moment de le prononcer, déformez-le. L’autre joueur doit alors deviner quel est ce mot. Une variante de ce jeu est de lire le mot sur les lèvres. Il faut alors deviner le mot que l’autre joueur mime sans le dire à voix haute.

Les jeux de société

On peut aussi se lancer dans toutes sortes de jeux de société adaptés à l’âge des enfants. On peut opter pour une partie de dominos, faire un « Qui est-ce ? », une partie de Petits chevaux, etc.. Il est possible de les emprunter dans une ludothèque si on aime pouvoir découvrir de nouveaux jeux régulièrement. Ils peuvent également être achetés d’occasion. Ce peuvent également être des jeux de carte, tels que la Bataille, le jeux des 7 familles, etc..

Fabriquer un abri

Il est possible d’improviser très facilement une cachette. Elle peut être simplement construite à l’aide d’un drap sur une table. Ce peut aussi être avec un grand carton que vous aurez décoré ensemble, etc.. Une fois l’abri prêt, l’enfant pourra continuer de jouer à l’intérieur avec ses jouets.

Des ateliers manuels

On peut également imaginer toutes sortes d'activités manuelles avec les enfants. On peut se lancer dans la création d’animaux à partir de rouleaux de papier toilette. On peut aussi acheter des kits tout prêts, par exemple pour fabriquer des statues en plâtre. Il existe également des coffrets du type « Find and make ». Il s’agit d’un jeu de recyclage, où il faut construire un objet à partir de déchets récupérés, par exemple fabriquer un robot en utilisant des bouteilles en plastiques, etc..