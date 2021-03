Pourquoi reprendre ses études quand on est quinquagénaire ?

A 50 ans, il vous reste encore de belles années devant vous. Et, elles tendent à augmenter puisque l’âge de départ à la retraite à tendance à reculer régulièrement. Alors, si vous souhaitez pouvoir obtenir une promotion au sein de votre entreprise ou si vous envisagez de changer de carrière, c’est encore le moment ! Il est aussi possible que, une fois à la retraite ou non, vous éprouviez l’envie de reprendre des études pour enrichir vos connaissances dans un domaine qui vous intéresse tout particulièrement. Pour certains, l’envie d’obtenir un diplôme qu’ils n’ont pas pu décrocher plus jeunes peut aussi être une motivation, car ils se lancent un défi à eux-mêmes.

Est-ce une bonne idée de reprendre ses études après 50 ans ?

Cela va dépendre de vous, de votre projet et de votre motivation. Si cela peut s’avérer être un véritable fiasco et ce, quel que soit votre âge, cela peut aussi se solder par un succès retentissant. D’autant plus que vous êtes mieux armé. En effet, vous connaissez le marché du travail, vous avez acquis des connaissances au fil du temps, votre capacité de réflexion est plus grande, vous vous connaissez mieux, etc. et les distractions sont également moins importantes. Toutes ces raisons permettent aux seniors de mettre toutes les chances de leur côté pour concrétiser leur projet professionnel que ce soit dans l’objectif de changer de carrière ou de leur permettre d’évoluer dans leur métier.

Bien préparer son projet

Lorsque l’on souhaite reprendre ses études, il est nécessaire de bien élaborer son projet. Dans le cas où il s’agit seulement d’enrichir vos connaissances, vous aurez moins de questions à vous poser que pour un changement de carrière radical. Néanmoins, il vous faudra vous interroger sur différents points.

Quel temps pouvez-vous consacrer à votre formation par semaine et pendant combien de temps ?

Avez-vous les moyens financiers nécessaires pour assumer votre formation ? Quelles sont les baisses de salaire que vous allez peut-être devoir supporter en fonction de l’organisation pour laquelle vous allez opter ?

Allez-vous pouvoir travailler en parallèle ? La formation peut-elle être suivie en alternance ?

Si vous envisagez un changement de carrière, dans quel secteur souhaitez-vous travailler ? Les débouchés sont-ils suffisamment importants ? Votre âge ne peut-il pas être un désavantage ?

Plus votre projet sera précis, plus vous améliorerez vos chances de réussite en sachant où vous allez avec précision. Il est possible pour vous aider à y voir plus clair de réaliser un bilan de compétence. C’est un dispositif qui est accessible à tous.

Les différentes solutions pour reprendre les cours après 50 ans

Il existe différentes options lorsque l’on souhaite reprendre ses études, le choix dépend, entre autres, de votre projet. Selon que vous optez pour des cours par correspondance ou en présentiel, face à un enseignant, vous choisissez également un mode d’apprentissage très différent. Il est important d’en avoir conscience au moment de choisir.

CNED

Le CNED est le Centre National d’Enseignement à Distance. Il propose environ 250 formations par correspondance. Cette solution peut vous permettre de travailler sur votre temps libre depuis chez vous. Des enseignants sont à vos côtés durant votre formation pour les corrigés des exercices, en cas de questions, etc.. Vous pouvez de cette façon préparer le baccalauréat, apprendre la comptabilité, l’anglais, etc..

Université

Les universités publiques sont ouvertes à tous et ce, quel que soit votre âge. Pour cela, il suffit de s’inscrire. Attention, les dates d’inscription varient d’une université à une autre. Vous pouvez soit vous inscrire en tant qu’auditeur libre si vous ne souhaitez pas passer un diplôme ou procéder à une inscription standard. Dans ce dernier cas, vous devrez vous présenter aux examens pour obtenir votre diplôme.

Les universités du temps libre sont nombreuses. Elles proposent des cours pour enrichir les connaissances, sans avoir à passer par la case examen. Cette solution permet de réunir des personnes qui ont sensiblement le même âge et les mêmes centres d’intérêt.

Formation en ligne

Enfin, il existe de nombreuses formations qui peuvent être suivies depuis chez soi. Il suffit d’avoir un ordinateur et une connexion Internet pour y avoir accès. Vous pouvez alors vous former en toute liberté, quel que soit le sujet. Avant de foncer tête baissée, assurez-vous tout de même que la formation est sérieuse. Vous pouvez aussi accéder à de nombreuses formations grâce aux MOOC (de l’anglais Massive Open Online Course) qui offrent des cours gratuits et ouverts à tous.