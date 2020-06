Vous êtes célibataire, divorcé(e) ou veuf(ve) et vous avez plus de 50 ans ? Ce n’est pas une fatalité ! Vous souhaitez partir en vacances ou profiter de votre retraite pour voyager mais tous vos amis sont en couple et vous ne voulez pas vous sentir « de trop » ? Il vous est tout à fait possible de partir en vacances seul(e). Quelles sont les options pour des vacances en célibataire ? Où partir ? Voici de quoi vous aider à faire le meilleur choix pour des vacances inoubliables !

Partir en club de vacances

Les clubs de vacances ont toujours la cote aujourd'hui. En effet, ils permettent de partir vers une destination exotique sans forcément casser votre tirelire. De plus, ces voyages sont particulièrement bien encadrés et même si vous êtes seul(e), vous avez l'occasion de varier les activités et de faire de nouvelles rencontres.

Les clubs Marmara ou Club Med, des expéditions sont organisées presque tous les jours, vers plusieurs destinations de rêve comme la Tunisie ou le Maroc, bref, au soleil ! C'est certain, vous ne risquez pas d'être seul(e) pendant ce voyage !

Les vacances pour célibataires : un voyage pour trouver l'âme sœur

Chaque année sont organisées des voyages ou des croisières pour permettre à des personnes célibataires de faire de nouvelles rencontres et pourquoi pas, de retrouver l'amour ? Plusieurs sites se targuent d'organiser des séjours de vacances en célibataire et des clubs spécialement dédiés aux adultes voient le jour pour des vacances au soleil, synonymes de convivialité, de farniente mais aussi de fiesta en bord de mer !

Les sites pour les femmes qui voyagent seules

Voyager seule quand on est une femme peut être effrayant. Heureusement, il existe des sites Internet qui peuvent vous aider à organiser des vacances en solo tout en allégeant votre stress. Il est possible d'en citer quelques-uns.

Copines de voyage

Ce site de voyage met en relation des voyageuses seules. Il est possible de choisir la destination de vos rêves, les dates qui vous conviennent et ainsi, vous avez l'occasion d'échanger avec d'autres femmes qui ont réservé le même voyage. Une belle façon de faire connaissance. Un grand choix de formules vous sont proposées. Pour que le voyage se fasse, il y a un nombre minimum de participantes à respecter. Lorsque le nombre est atteint, vous n'avez plus qu'à boucler vos valises ! A vous les vacances, les rires et les découvertes !

Les-covoyageurs

Ce site propose des vacances et week-end pour personnes seules ou célibataires mais aussi des formules pour les familles monoparentales. Riche d'une large communauté de voyageurs de tout âge, le site permet de trouver des compagnons de voyage qui partagent vos goûts et vos affinités. Les hommes comme les femmes peuvent consulter ce site et trouver des destinations vacances idéales.

La-voyageuse

C'est plus une plate-forme qu'un site de voyage. La-voyageuse est un réseau d'hébergement 100% féminin qui permet aux femmes qui voyagent seules d'être accueillies par d'autres femmes pendant leurs voyages. Les profils sont contrôlés et pour un abonnement de 119 euros/an, vous êtes logée gratuitement chez l'habitante. Le site propose des hébergements en France uniquement, pour le moment, mais compte s'ouvrir à l'international.

Couchsurfing.com

En anglais, le couchsurfing peut dire « passer d'un canapé à l'autre ». Ce site est un réseau qui se base sur un échange d'hospitalité. En somme, cela permet de se loger gratuitement chez des hôtes dans le monde entier ! L'occasion de rencontrer des habitants des pays visités, de partager leur quotidien, d'échanger et de recevoir leurs conseils. Il vous est aussi possible d'accueillir des voyageurs chez vous, en échange.

Les meilleures destinations pour voyager seul en toute sécurité

Voyager seul fait peur, que l'on soit un homme ou une femme. Ce n'est pas pour autant qu'il faut se priver ! Il est des destinations touristiques, en Europe ou ailleurs, qui sont idéales pour les personnes seules et qui permettent de lier connaissance, de faire la fête et de pratiquer des activités en tout genre !

Paphos à Chypre

Chypre est surnommée l'île de l'amour, parfaite pour des vacances en célibataire ! Paphos est une ville à l'ouest de l'île, très romantique et qui regorgent de trésors archéologiques et de vestiges antiques. Parfait pour des expéditions en journée ! Les soirées sont animées, surtout du côté de Ayia Napa, l'une des meilleures stations balnéaires de l'île où se trouvent bars, restaurants et clubs. Vous pouvez aussi rejoindre touristes et locaux sur le Fantasy Boat Party pour des heures de fête déjantée !

San Sebastian en Espagne

San Sebastian, au nord de l'Espagne, est une importante station balnéaire qui regroupe un grand nombre de restaurants étoilés. La ville est donc LA destination de choix pour les gourmets qui voyagent seuls ! Elle possède de nombreuses plages urbaines dont celle de la Concha, l'une des plus belles au monde. San Sebastian possède quelques bars bien animés où déguster une bière locale avec les habitants. Si vous aimez le sport, direction la Zurriola, un célèbre spot de surf.

San Sebastian est une ville très éclectique.

Budapest en Hongrie

Surnommée la perle du Danube, Budapest est une ville très abordable et elle séduit de plus en plus d'adeptes pour des vacances en solo. Il existe de nombreuses agences qui organisent des séjours solo de 3 ou 4 jours. De nombreuses activités sont possibles et il est quelques indispensables à ne pas manquer comme la visite de l'église Mathias ou encore un petit tour aux bain de Széchényi.

Glasgow en Écosse

C'est l'une des villes les plus festives du Royaume-Uni et elle compte un nombre incroyable de salles de concert, de clubs, de bars et de restaurants à la mode. Les amateurs de culture ne sont pas en reste avec les différents musées et attractions touristiques qui peuplent les rues de la ville. Les soirées sont animées à Glasgow. Si vous aimez faire la fête et rencontrer du monde, la ville est faite pour vous !

Bangkok en Thaïlande

La Thaïlande possède plusieurs critères qui en font une destination parfaite pour des vacances en célibataire (surtout pour les femmes). Surnommé le pays du sourire, on se sent bien en Thaïlande, en sécurité. Le pays revêt des allures de paradis grâce à ces fonds marins incroyables et préservés qui font la joie des plongeurs.

En somme, partir en vacances en solo n'a rien de déprimant et cela permet même de découvrir des destinations incroyables et de passer des moments inoubliables !

