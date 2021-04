Pourquoi poser une barre d'appui ?

Qu'il s'agisse de poser une barre d'appui dans votre propre salle de bain ou d'une pose en ERP, cela peut vite devenir essentiel ! En effet, la barre d'appui peut avoir plusieurs rôles : soutenir les personnes à mobilité réduite et celles en situation de handicap, leur éviter de tomber ou de glisser. La barre d'appui permet d'assurer un soutien et d'aider la personne à s'asseoir ou à se relever plus facilement si elle est installée près des WC ou dans une baignoire.

Il existe différents types de barre d'appui, selon les besoins que vous en avez :

la barre d'appui droite courte qui peut mesurer entre 30 et 40cm de long,

la barre d'appui droite longue très ergonomique car elle mesure entre 25 et 30 mm de diamètre. Elle peut mesurer de 45 à 70cm,

la barre d'appui coudée 135° qui tient donc son nom de son angle en plein milieu,

la barre d'appui relevable avec ou sans béquille de soutien qui se place exclusivement près des toilettes. Elle se replie contre le mur lorsqu'elle n'est pas utilisée,

la barre d'appui en T composée d'un tube à l'horizontal et d'un autre tube placé à la verticale, au centre du premier tube. Elle se fixe grâce à 3 ou 4 points d'ancrage.

Il faut aussi choisir sa barre d'appui en fonction du poids de la personne. Certaines barres d'appui ne nécessitent pas de perçage car elles sont équipées de ventouse. C'est particulièrement intéressant pour les personnes vivant en location et qui ne veulent pas percer les murs. Il faut choisir le modèle qui saura vraiment supporter le poids de la personne et selon son niveau de dépendance.

Il peut être judicieux de placer deux barres d'appui de baignoire : une barre verticale sur le mur du robinet pour aider les personnes à entrer dans la baignoire et à en sortir et une barre horizontale ou oblique sur le mur arrière pour les aider à se lever et à s'asseoir.

Le matériel nécessaire

Comme pour tout exercice de bricolage, pour poser une barre d'appui, il convient d'être bien équipé. Vous devez avoir à proximité :

un tournevis

une perceuse à percussion

un niveau à bulle

un crayon de bois

une mèche et des chevilles adaptées au matériel

Fixer une barre d'appui : étape par étape

Avant tout chose, il vous faut déterminer où vous allez placer les barres et préparer le support choisi. Il faut veiller à ce que le support soit sec et sans aucune trace de savon. Il faut aussi nettoyer et sécher la barre d'appui et l'élément à sécuriser.

Il faut également prévoir la hauteur de la barre d'appui en fonction de la taille de la personne qui va l'utiliser et de ses besoins. En règle générale, la barre d'appui doit être installée à environ 90 cm à 1 mètre du sol. Dès que vous avez déterminé l'emplacement de votre barre d'appui, vous pouvez noter le futur emplacement des vis avec votre crayon de bois.

Si vous devez installer la barre sur un support en faïence ou sur du carrelage, vous devez prendre quelques précautions. Collez d'abord un morceau de ruban adhésif sur le carreau, à l'endroit où vous allez percer. Ainsi, cela évitera que la rotation de la perceuse ne fasse des fissures. Si votre perceuse a une fonction percussion, n'oubliez pas de la désactiver ! Sinon, cela formera des brèches dans votre céramique.

Si vous installez votre barre sur un support plein, vous pouvez directement percer un trou de 3 à 5 mm plus profond que la longueur de la cheville que vous utiliserez, mais avec le même diamètre. La perceuse sera réglée sur 1000/1500 tours par minute.

Sur un support creux, avec la perceuse, faites un trou légèrement plus petit que la cheville.

Il faut ensuite placer la cheville dans le trou que vous avez fait avec votre perceuse. Pour placer la barre d'appui, vous devez prendre les vis et les mettre aux endroits destinés à la fixation puis serrez-les avec le tournevis.

Installez ensuite la barre d'appui et vérifiez bien qu'elle est solidement fixée avant de l'utiliser. Il faut vérifier régulièrement la bonne fixation de la barre d'appui pour éviter les accidents.

Les barres d'appui ne sont pas forcément compatibles avec tous les modèles de baignoire. Vous devez aussi vérifier que la surface de la baignoire soit lisse et place pour que la barre adhère parfaitement. Il faut éviter d'installer la barre de baignoire sur une paroi où est déjà installé un rail de porte de douche ou sur une paroi de baignoire à rebord ou encore sur une baignoire avec des parois inclinées.