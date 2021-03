Profitez d’une sécurité sans faille

Les dernières évolutions technologiques sont particulièrement performantes pour assurer notre sécurité. Grâce à l’interphone vidéo, vous n’ouvrez plus votre portail ou la porte d’entrée, sans savoir quelle est la personne qui se présente chez vous. Vous la voyez sur l’écran de votre appareil ou depuis votre mobile, si vous êtes absent par exemple. Une fois que vous l’avez identifié, c’est à vous qu’appartient la décision de la laisser entrer ou pas. Le tout sans vous mettre en danger puisque vous n’avez pas besoin de sortir de votre maison pour ouvrir le portail ou vérifier qui est là.

C’est un dispositif rassurant pour les personnes seules en particulier, ainsi que pour les personnes âgées et leur famille.

Le plus simple est de sélectionner un modèle avec micro et haut-parleur de manière à demander au visiteur les raisons de sa visite. Vous parlez simplement comme au téléphone.

Dans ce cas, vous contrôlez complètement les personnes qui peuvent rentrer chez vous ou pas. C’est vous qui décidez d’ouvrir ou non, en toute connaissance de cause. Vous n’avez plus à vous déplacer pour rien et vous vous sentez vraiment en sécurité.

En résumé, l’interphone vidéo est un outil qui permet d’éviter les tentatives d’intrusion et de cambriolage et qui vise à rassurer les personnes soucieuses de leur sécurité. C’est simple, mais efficace ! Si vous ne connaissez pas la personne, vous n’ouvrez pas.

Un confort supplémentaire

La sécurité n’est pas le seul point fort de l’interphone vidéo, il présente d’autres avantages au niveau du confort dans le quotidien notamment. Puisque cet équipement est directement relié à la gâche de votre porte automatique, vous pouvez ouvrir celle-ci sans avoir à vous déplacer. C’est un gros avantage quand vous êtes immobilisé à la suite d’un incident ou que vous ne souhaitez pas sortir en hiver ou lors d’une grosse averse par exemple.

C’est également la situation idéale pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes âgées. Vous gagnez du temps et vous êtes tranquille. De plus, il existe de nombreux modèles et certains sont dotés d’une technologie, destinée à optimiser le confort : vision de nuit, pour se sentir protégé de jour comme de nuit, ou modèles connectés, diffusant des images de tout ce qui se passe devant chez vous.

Les autres atouts de l’interphone vidéo

Sur le plan pratique :

Il est également simple à utiliser et accessible à tous, il suffit en effet d’appuyer sur un bouton pour ouvrir la porte, un véritable jeu d’enfant.

Il est facile à installer, en suivant les étapes de pose expliquées dans la notice et si vous êtes un peu bricoleur. Il se relie simplement à la serrure ou à la gâche électrique votre portail ou porte.

Si vous choisissez un interphone connecté, les touts sont plus nombreux. Il est facilement connectable en wifi à votre smartphone, ce qui vous permet de surveiller les tentatives d’intrusion quand vous n’êtes pas là. Le visiteur est alors filmé et les images vous parviennent en direct. Vous pouvez alors prévenir la police ou un voisin, immédiatement.

Le choix du modèle :

Assurez-vous cependant de sélectionner un modèle de qualité et réputé pour sa fiabilité, demandez conseil à un spécialiste si nécessaire.

Sécuriser l’accès à votre domicile est possible grâce à l’interphone vidéo qui peut être complété par d’autres options si vous le souhaitez.