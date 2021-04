Des meubles qui racontent une histoire

On entend par meubles anciens, vintage ou rétro, un mobilier qui date généralement de 20 ans au moins. Ces meubles évoquent le passé et ont peut-être une signification très particulière pour vous, en raison de leur histoire. Un meuble qui est dans la famille depuis décennies vous entraine dans le passé, avec un peu de nostalgie. Et même si vous l’avez chiné dans une brocante, vous savez qu’il a vécu, qu’il a une âme. Une chaise ancienne en bois, mixée avec d’autres modèles plus contemporains, apporte une certaine authenticité.

Ces meubles ont également un côté rassurant, ils sont solides, ils ont traversé les années et même s’ils sont abimés, vous pouvez les remettre en état, car la structure reste solide. Alors si nos intérieurs sont plutôt aux lignes sobres et épurées, un seul meuble ancien peut apporter de la classe, de la vie et la petite note vintage que vous appréciez. C’est une valeur sûre et intemporelle qui désormais s’affiche avec brio dans nos maisons.

Alors, n’hésitez pas à fréquenter les brocantes et vide-greniers, fouillez dans le grenier de vos grands-parents, vous dénicherez certainement la petite pépite, dont vous rêviez. Vous en trouverez également sur certains sites Internet spécialisés ou encore dans les ventes aux enchères. Sachez également que vous pouvez trouver des meubles neufs qui sont des imitations de meubles anciens comme actuellement dans le style Art déco très tendance.

L’originalité et la singularité du meuble ancien

Autant il est simple de placer un meuble neuf dans un intérieur contemporain et même de mixer les styles sans pour autant faire des fautes de goût, autant, il peut être compliqué de placer un meuble ancien. Déjà, le but n’est pas d’envahir une pièce avec des meubles anciens. Il est toujours préférable de jouer sur une ou deux belles pièces seulement. Enfin, un meuble vraiment très travaillé sera simplifié quand vous le remettez en état ou alors il peut s’harmoniser à une pièce dans le style boudoir ou encore ethnique.

C’est son originalité qui le sublime et qui vous a sans doute attiré. À cette époque, les meubles n’étaient pas produits en quantité, la standardisation n’existait pas ou peu. De ce fait, vous ne trouverez pas le même meuble partout. Il est donc quasiment unique. Vous ne le retrouverez pas dans d’autres intérieurs facilement.

Les meubles anciens et leur charme incroyable

À diverses époques, les meubles n’étaient pas produits en grande quantité et pour beaucoup, ils étaient entièrement faits à la main. Leur conception était particulièrement réfléchie et soignée. Et comme ils étaient conçus pour traverser de nombreuses années, voire des siècles, ils sont robustes et solides. C’est également cet aspect qui amenait à choisir des essences nobles qui sont plus rarement employées aujourd’hui. En fait, ils se démarquent également grâce à la manière dont ils étaient fabriqués et aux longues heures de travail des artisans. La preuve, aujourd’hui encore vous retrouvez ces meubles dans de nombreuses maisons.

Meubles anciens et tendance : c‘est possible !

En décoration, comme dans la mode, on revient souvent en arrière et certains codes reviennent sur le devant de la scène à certaines époques. Vous en avez la preuve en ce moment, avec le retour du velours et du style Art déco qui sont particulièrement prisés. C’est pour cette raison qu’un meuble ancien n’est pas forcément has been. Aujourd’hui, de nombreux meubles vintage font leur retour dans nos intérieurs.

Enfin, il faut savoir que certains meubles rétro ou vintages sont très recherchés. C’est le cas des meubles d’esprit industriel, un style qui fait toujours le bonheur de nombreuses personnes. Qu’il soit adopté en total look ou qu’il soit introduit par touches dans un univers un peu trop impersonnel parfois, comme dans l’ambiance scandinave par exemple. Les meubles au look un peu rural sont également appréciés dans une atmosphère campagne-chic ou esprit maison de famille. Choisir en fonction de vos goûts, de votre style déco et de vos envies est un jeu d’enfant.

Le relooking de ces meubles anciens

L’atout primordial de ce type de meuble est la facilité avec laquelle vous pouvez relooker un meuble ancien. Compte tenu de leur fabrication soignée et des essences de qualité utilisées, ce sont des meubles à qui vous pouvez redonner vie facilement. Un peu de peinture, du papier peint ou du papier adhésif dans le fond, dans les tiroirs, le changement de poignées et le tour est joué.

Comme en plus, ce style de meuble s’inscrit complètement dans la tendance, vous pouvez très facilement le placer chez vous en le personnalisant et en l’harmonisant avec des meubles beaucoup plus modernes. L’astuce est seulement de trouver un fil conducteur et de le respecter pour que le mix des styles ne soit pas choquant.

Il suffit d’effacer l’aspect quelquefois un peu triste de ce genre de meuble pour qu’il s’intègre parfaitement. C’est le moment de libérer votre créativité et votre imagination… ainsi que vos aptitudes en bricolage et votre patience. Ce travail peut en effet être long.