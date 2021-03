Les conditions du départ à la retraite

Vous vous posez sans doute de nombreuses questions concrètes sur les conditions de votre départ à la retraite. Vous obtiendrez les réponses dont vous avez besoin en suivant une formation pour se préparer à la retraite.

Ainsi, le formateur rappelle quel est l'âge légal de départ à la retraite et celui auquel vous pouvez prétendre à une retraite à taux plein si vous avez cotisé un nombre de trimestres suffisant.

Au cours de cette formation, qui permet de se préparer à la retraite, on vous explique également comment tirer le meilleur profit des renseignements donnés dans le cadre de l'information retraite, qui font le point sur votre carrière. Il vous sera ainsi plus facile de comprendre vos droits et d'estimer le montant de votre future pension.

De même, des précisions vous sont données sur les divers régimes de retraite et sur la distinction entre retraite de base et retraite complémentaire. D'autres informations, sur le cumul emploi-retraite ou les modalités de la pension de réversion, vous seront également utiles.

Préparer sa fin de carrière

Comment aborder la retraite sereinement? La réponse à cette question passe également par la préparation au départ de l'entreprise ou de l'administration dans laquelle vos travaillez.

Là encore, la formation peut vous apporter une aide précieuse. Elle vous apprend par quels moyens vous pouvez transmettre votre savoir-faire. En faisant passer vos connaissances à d'autres, vous aurez le sentiment de laisser votre marque et une contribution au travail commun.

Ce passage de témoin, en quelque sorte, est une manière de donner plus de sens à cette dernière étape de votre parcours professionnel. La formation vous permet ainsi d'appréhender avec plus de sérénité votre fin de carrière. Le passage à la retraite se fera alors en douceur, comme une transition insensible vers un état différent.

Préparer sa retraite c'est aussi l'annoncer à l'avance à ses collègues et à ses responsables. Vous vous rendrez compte, au cours de la formation, que le moment, pour faire cette démarche, et la manière de procéder, dépendent en partie de vos relations dans l'entreprise et du climat qui y règne.

Organiser sa nouvelle vie

Pour bien anticiper sa retraite, il faut enfin jeter les bases de la nouvelle vie qui vous attend. En effet, comment se préparer à la retraite sans faire des projets pour utiliser un temps qui, désormais, ne vous sera plus compté?

Dans ce domaine aussi, la formation vous dispense des conseils utiles pour l'organisation de vos journées. Elle vous montre comment trouver un équilibre entre une vie familiale, dont il faut repenser les contours, et une vie sociale que votre nouvelle disponibilité vous permet d'enrichir.

En effet, le retraité doit consacrer du temps à son couple ou à ses petits-enfants, sans pour autant refréner ses aspirations personnelles. La retraite doit être le temps des projets. C'est le moment ou jamais de vous faire plaisir, en prévoyant des voyages que vous n'avez pu entreprendre quand vous travailliez ou en vous lançant dans de nouvelles activités.

Des formations spécifiques permettent d'appréhender la retraite avec sérénité. Si elles informent le futur retraité sur les conditions concrètes de sa préparation, elles lui permettent aussi de négocier une fin de carrière plus harmonieuse, vécue comme une transition entre deux états, et d'organiser à l'avance sa nouvelle existence, dans l'équilibre nécessaire entre vie familiale et vie sociale.