Les causes de cette prise de poids

Pour des raisons physiologiques, la prise de poids est fréquente aux alentours de la cinquantaine. Elle se manifeste généralement par une augmentation du tour de taille.

Chez la femme : la cinquantaine est la période qui correspond généralement au début de la ménopause. En plus des différents symptômes désagréables qu’elle provoque, la silhouette peut alors se modifier. De fait, nombreuses sont les femmes qui constatent une accumulation des graisses au niveau de la taille. Ce processus est dû aux modifications hormonales telles que la chute de la production d’œstrogènes et de progestérone. De plus, un ralentissement du métabolisme est constaté, la masse musculaire diminue, tout comme le niveau d’activité physique.

Chez les hommes : si les modifications de l’activité homonale sont moins marquées que chez la femme, elles sont tout de même présentes. Il s’agit d’un déclin progressif de la testostérone, aussi appelée « andropause ». Comme chez la femme, il s’accompagne d’une accumulation des graisses au niveau de la taille et d’un ralentissement du métabolisme, la masse musculaire diminue entraînant une baisse de l’activité physique.

Les risques liés à la prise de poids après 50 ans

En plus d’être vue comme inesthétique et d’avoir un impact psychologique sur la personne qui en est victime, la prise de poids peut être la cause de problèmes de santé. Et pour cause, les graisses qui s’accumulent autour de la taille sont dites « viscérales ». Elles peuvent alors entourer les organes vitaux et perturber leur bon fonctionnement. Il est également possible de développer du diabète de type II, de souffrir de maladies cardiovasculaires, d’hypertension artérielle ou de développer un cancer. C’est pourquoi, il est important de surveiller cette prise de poids et d’essayer de la contrôler pour éviter qu’elle ne soit excessive. On considère que, chez la femme, le tour de taille ne doit pas dépasser les 80 cm et chez l’homme, 94 cm.

On ne se lance pas dans un régime restrictif

Plein de bonne volonté, il peut être tentant de se lancer dans un régime. Cependant, ceux-ci sont généralement trop restrictifs pour être réellement efficaces. À moins de continuer toute sa vie à s’affamer, ils ont tendance, au bout du compte, à faire prendre du poids. Cela s’explique par le fait que lorsque l’on entame une diète sévère, le corps réduit alors son métabolisme de base. Cependant, avec l’âge, cette dépense énergétique est déjà réduite. Du coup, lorsque vous reprenez une alimentation normale, votre métabolisme de base ne peut pas suivre et vous reprenez vos kilos et plus encore. C’est pourquoi, il est important de ne pas se lancer dans un régime restrictif, au lieu de cela, il est préférable d’adopter une bonne hygiène de vie.

Adopter une bonne hygiène de vie

Pour garder la ligne après 50 ans, vous pouvez adopter de nouveaux réflexes.

Réduire les apports en sucre

Les glucides favorisent le stockage des graisses. Il convient donc de limiter autant que possible les produits qui affichent un indice glycémique élevé, pour ne plus les consommer que de façon exceptionnelle. Vous devez ainsi éviter les boissons sucrées, le sucre blanc, les confiseries, les pâtisseries, les desserts, le miel et la confiture. Cependant, pour le bon fonctionnement de votre cerveau, les glucides sont nécessaires. Pour répondre à ce besoin, optez pour au moins 2 ou 3 portions de fruit par jour. Vous pouvez aussi manger régulièrement des céréales complètes et des légumes secs. De plus, évitez les douceurs en fin de journée, car comme vous êtes moins actif ou active, cela favorise le stockage.

Diminuer les féculents

Les féculents, tels que les pâtes, le riz, le pain blanc, ou encore les pommes de terre, doivent être consommés seulement deux à trois fois par semaine. Sauf pour ceux ou celles qui pratiquent beaucoup de sport : il est alors possible de vous accorder une portion quotidienne.

Faire le plein de protéines

Les protéines vous aideront à conserver une masse musculaire suffisante. Vous pouvez soit apporter une quantité importante de protéines au cours d’un seul repas ou en consommer un peu aux différents repas de la journée. Les protéines peuvent être d’origine végétale ou animale. Vous pouvez en trouver dans les œufs, le poisson, la viande maigre, la volaille, les légumineuses, les céréales, etc..

On consomme des fibres

La consommation de fibres doit être d’environ 30 g par jour. Elle va permettre d’éviter les problèmes liés à la modification de la composition du microbiote intestinal et favoriser une bonne digestion. Les fibres peuvent être trouvées dans le pain complet, les lentilles, etc.. Il est également possible de consommer des aliments qui apporteront des prébiotiques, c’est-à-dire des bactéries qui viennent enrichir la flore, par exemple les olives, la choucroute, etc..

Boire assez d’eau

Pour rester en bonne santé et éviter la prise de poids, il est nécessaire de boire suffisamment d’eau. La vigilance est alors de mise, car après 50 ans, la sensation de soif se fait de moins en moins ressentir. Cependant, une bonne hydratation est nécessaire pour permettre une meilleure élimination des déchets organiques. Outre cela, plus votre consommation d’eau est importante, plus vous luttez contre la rétention d’eau.

Éviter les grignotages

Les envies de grignotage sont fréquentes, elles peuvent venir compenser un stress, permettre de lutter contre l’ennui, etc., les causes sont nombreuses. Cependant, ces grignotages intempestifs apportent des calories. Pour lutter contre le grignotage, il est possible de se mettre à la méditation.

En cas d’excès

Vous êtes invité à un ou plusieurs gros repas ? Vous savez que vous allez faire un ou des excès ? Ne vous privez pas pour autant. Il n’est pas nécessaire d’anticiper en mangeant moins, vous risqueriez d’arriver affamé et de manger encore plus. Le lendemain, rectifiez le tir en faisant attention à ne pas consommer de sucre et à manger sain et équilibré.

Miser sur l’activité sportive

En plus d’une bonne hygiène alimentaire, il est important d’avoir une activité sportive, si petite soit-elle. De cette façon, vous luttez de façon efficace contre la prise de poids, mais aussi, vous luttez contre les troubles hormonaux. Il est nécessaire de choisir une activité sportive qui vous corresponde et qui vous motive. Vous améliorez ainsi votre santé cardiovasculaire, vous travaillez la souplesse de votre corps et c’est bon pour le moral. Vous pouvez donc opter pour la marche, le vélo, la natation, le pilates, etc..