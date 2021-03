Quelle retraite pour 100 trimestres cotisés ?

Il est assez simple de calculer le montant de votre retraite si vous avez cotisé 100 trimestres. Cela dépend avant toute chose de votre date d'anniversaire. Le nombre de trimestre à cotiser dépend de votre âge et il convient donc de se renseigner sur votre situation pour préparer votre retraite sereinement et connaître le montant de votre future pension.

La pension de retraite à taux plein (soit le montant total que vous allez toucher selon vos cotisations) se calcule sur la base du nombre de trimestres que vous avez cotisés, selon votre année de naissance. Cela peut différer :

Année de naissance Nombre de trimestres 1953-1954 165 1955-1956-1957 166 1958-1959-1960 167 1961-1962-1963 168 1964-1965-1966 169 1967-1968-1969 170 1970-1971-1972 171 A partir de 1973 172

Si l'on se réfère au tableau, si vous êtes nés en 1968, il vous faudra donc cumuler 171 trimestres de cotisations pour pouvoir bénéficier de votre retraite à 100%. Et si vous êtes nés après 1973 et que vous n'avez cotisé que 122 trimestres, il vous faudra alors encore en cotiser 50, soit 12 ans et 6 mois pour avoir le nombre de trimestres nécessaires et bénéficier du taux plein.

Il existe deux sortes de trimestres : les assimilés et les cotisés. Il faut les additionnés pour avoir votre nombre de trimestres validés. Ces derniers vous aident à connaître votre avancée ou votre éventuel retard. Les trimestres cotisés correspondent aux périodes où des cotisations de retraite ont pu être prélevées sur votre salaire et versées aux diverses caisses de retraite concernées. Les trimestres assimilés, eux, ne sont pas cotisés mais peuvent être pris en compte dans le calcul de vos trimestres validés. Ils sont affiliés à diverses situations :

en cas de congés maternité ou paternité

de maladie prolongée

des périodes de chômage

des périodes de détention provisoire, le cas échéant

des stages ou formations professionnelles

Attention, les trimestres assimilés sont plafonnés et fonctionnent au cas par cas, la plupart du temps. Il est donc primordial de connaître votre durée d'assurance, qui correspond aux nombres de trimestres validés, aussi bien cotisés qu'assimilés, au minimum pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein, selon votre année de naissance.

Que se passe-t-il si vous n'avez pas tous les trimestres nécessaires ?

Si vous n'avez pas cotisés tous les trimestres nécessaires lors que vous avez atteint l'âge minimum de départ à la retraite (62 ans), dans ce cas, une décote s'applique sur le montant de votre pension de retraite. Il s'agit en fait d'un taux de minoration qui influera sur votre retraite et ce, pour chaque trimestre manquant. C'est une décote dite viagère, qui s'applique jusqu'au décès de la personne concernée. Attention, elle ne peut pas être supérieure à 20 trimestres. Certaines fois, la décote peut être évitée :

vous avez un Taux d'Incapacité Permanente de 50% au minimum

vous avez des enfants handicapés et vous avez arrêté de travailler pendant au moins 30 mois consécutifs pour vous occuper d'eux

vous êtes un fonctionnaire, né entre le 1e juillet 1951 et le 31 décembre 1955, avec trois enfants et vous avez au minimum 15 ans de service. Il faut alors avoir arrêté de travailler pendant une période d'au moins deux mois suite à une naissance ou à l'adoption de l'un de vos enfants

Le pourcentage de la décote oscille entre 1,25 et 2,5%. A partir de 67 ans, la décote est automatiquement annulée.

Si vous souhaitez partir à la retraite en ayant cumulé 100 trimestres, vous devrez alors compter sur une forte décote de votre pension de retraite, en proportion avec le nombre de trimestres qu'il vous manquera. De fait, si vous avez 62 ans en 2021, mais seulement 100 trimestres de cotisés, il vous manquera 66 trimestres pour toucher une retraite à taux plein. La décote s'appliquera donc pour chacun de ces 66 trimestres.

La décote n'est pas une fatalité pour autant. Il est possible de repousser votre départ à la retraite. Si l'âge minimum est fixé à 62 ans, l'âge légal est fixé à 67 ans depuis la réforme de 2010. Il est important, au moment de préparer votre retraite, de prendre tous ces critères en compte pour déterminer si cela vaut la peine de prendre votre retraite tout de suite, et de voir le montant diminué, ou bien de reporter votre départ.

Vous pouvez vous rendre sur le site de l'Assurance retraite pour vous renseigner sur l'avancée de votre cotisation. Cette consultation de votre relevé de carrière est gratuite et fait figurer le nombre de trimestres cotisés chaque année ainsi que vos revenus d'activité (votre salaire mensuel ou annuel). Dès lors que vous avez déclaré votre premier emploi, l'Assurance retraite a ouvert un dossier pour vous en utilisant votre numéro de sécurité sociale. Chacune de vos activités professionnelles depuis cette ouverture y a été consignée.

Et si vous n'avez jamais travaillé ?

La retraite fonctionne sur le principe de la cotisation. Pour cotiser et valider vos trimestres, vous devez travailler. Cela va correspondre à la durée d'assurance, qui se transforme ensuite en pension pour vous faire bénéficier de votre retraite. De ce fait, il n'est pas possible de bénéficier d'une pension de retraite si vous n'avez jamais travaillé de votre vie ou si vous n'avez jamais déclaré d'activité professionnelle.

Il existe cependant des cas exceptionnels qui vous permettent de créer des droits à la retraite. Toutefois, ne vous attendez pas à toucher une pension importante. Cela comprend :

le service militaire (selon certaines conditions)

le chômage : s'inscrire à Pôle Emploi sans jamais avoir eu d'activité professionnelle vous donne droit à 6 trimestres de cotisation à la retraite

être femme au foyer : vous pouvez faire alors une demande spéciale à l'Assurance Vieillesse des Parents au foyer

il existe aussi une allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) qui vient en aide aux personnes de plus de 65 ans et qui n'ont jamais travaillé.