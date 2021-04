En France, le système de retraite actuel fonctionne sur la base de cotisations qui s’acquièrent en validant des trimestres et des points, liés à l’exercice d’une activité professionnelle. Toucher une retraite implique donc d’avoir exercé une activité professionnelle et cumulé un certain nombre de trimestres. Est-il alors possible de se créer des droits à la retraite et de toucher une pension de retraite sans avoir travaillé ? On vous en dit plus.