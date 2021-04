Qu’est-ce que le système immunitaire, et quel est son rôle ?

Le système immunitaire est notre système de défense, permettant de lutter contre les bactéries, les virus, les rhumes, les grippes et toute affection. Il assure la protection contre les différents pathogènes qui auraient réussi à pénétrer dans notre organisme. L’intrus stimule certaines fonctions de notre organisme qui vont alors aider à le détruire.

De nombreuses cellules sont impliquées dans ce mécanisme. C’est le cas des macrophages et des polynucléaires et les lymphocytes T et B. Quand un déséquilibre est présent, alors, ce système immunitaire est affaibli.

Pour stimuler votre système immunitaire, vous disposez de différents compléments alimentaires et médicaments pour vous y aider. C’est le cas du zinc, des ferments lactiques, de la vitamine D et de la vitamine C.

L’action des ferments lactiques

Les ferments lactiques ou probiotiques sont des organismes vivants qui viennent au secours de la flore intestinale pour empêcher les bactéries pathogènes de pénétrer. Le déséquilibre de la flore intestinale peut être modifié par un traitement antibiotique, une gastro-entérite, la fatigue, une mauvaise alimentation, le stress. Dans ce cas, la personne est plus sensible aux infections.

En augmentant votre consommation de ferments lactiques ou probiotiques, vous corrigez ce déséquilibre peu à peu. C’est le cas des yaourts, des fromages fermentés, des laits fermentés, des olives, de la choucroute… Cependant il est également possible de prendre un complément alimentaire à base de probiotique pour remédier plus rapidement à ce problème.

La vitamine C

Comme toutes les vitamines, notre corps est incapable de la produire. La vitamine C participe au bon fonctionnement de notre système immunitaire, puisqu’elle contribue à la formation des cellules immunitaires et à leur mobilité. Cette action est possible car c’est un puissant antioxydant.

Il faut donc profiter de leurs bienfaits en consommant des fruits rouges, des oranges, des agrumes en général, des kiwis, etc. Leur concentration diffère selon les aliments, l’acérola est plus concentré que le citron ou l’orange. Les légumes frais comme les légumes verts et le chou en contiennent également. Elle existe également sous différentes formes en pharmacie.

Le zinc

Il est efficace pour prévenir les déficiences du système immunitaire. Faire une cure de zinc est d’autant plus nécessaire si vous avez une maladie chronique. Vous en trouverez naturellement dans la viande, le poisson, le cacao, le germe de blé et les céréales complètes. Il existe également sous d’autres formes, pharmaceutiques cette fois comme les compléments alimentaires, pour être certain d’avoir la dose nécessaire. Il faut cependant vérifier son taux et détecter une carence éventuelle, grâce à une analyse sanguine. Vous demanderez donc à votre médecin de déterminer votre besoin et de vous prescrire le produit et la posologie adaptés.

La vitamine D

Une grande majorité de la population souffre d’un manque de vitamines D, surtout à la sortie de l’hiver. Cela est dû au manque d’exposition au soleil. Elle est pourtant essentielle pour booster notre immunité. On a d’ailleurs découvert qu’un apport en vitamines D permettait de réduire de risque d’infection pulmonaire aigüe chez 70 % des patients carencés.

D’octobre à mars c’est l’idéal pour suivre une cure.

Il faut ensuite faire une prise de sang pour savoir si on doit maintenir la cure un peu plus longtemps. Les bienfaits de la vitamine D ne s’arrêtent pas au système immunitaire, elle permet également de préserver l’état de vos os, par exemple.

Elle est prescrite par un médecin si ce dernier le juge nécessaire. C’est le seul à pouvoir déterminer avec exactitude le dosage dont vous avez besoin.

En conclusion : il est possible de stimuler son système immunitaire grâce à des apports en complément bien sûr d’une alimentation bien équilibrée.