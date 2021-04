Les différents types de prothèses auditives

Il existe plusieurs types de prothèses auditives, selon vos besoins.

Les aides auditives en contour d'oreille

Il s'agit des prothèses les plus communes, qui sont utilisées dans le cas de pertes auditives sévères et profondes, soit au-delà de 70%. C'est une prothèse qui contient un boîtier externe renfermant l'électronique nécessaire au fonctionnement de l'appareil. La taille du contour peut varier selon la puissance du modèle.

L'appareil auditif contour d'oreille s'accompagne d'un embout auriculaire, fabriqué sur mesure grâce à un tube souple (de 6mm de diamètre ou bien en micro-tube de 3mm) qui conduit le son dans l'appareil auditif.

Ces aides auditives ont l'avantage d'être relativement puissantes, d'avoir une belle autonomie et d'être robustes. En revanche, certains modèles peuvent être trop volumineux.

Les aides auditives intra-auriculaires

Ce sont des prothèses fabriquées sur mesure et qui s'insèrent directement dans le conduit auditif. Il n'y a pas de dispositif derrière l'oreille, ni de boîtier ou de tube avec ce genre de modèle. Parmi les prothèses intra-auriculaires, il en existe des particulièrement discrètes, qui s'installent profondément dans le conduit auditif.

La coque de la prothèse est faite sur mesure, grâce à une empreinte de votre oreille prise au préalable. L'électronique permettant de faire fonctionner l'appareil se trouve dans la coque. Les prothèses intra-auriculaires sont très esthétiques, voire invisibles pour certaines. Elles permettent une prise de son très naturelle et ne gênent en rien l'utilisation du téléphone. En revanche, elles ont une plus faible autonomie que les autres, ne sont pas forcément adaptées à toutes les formes de conduit auditif ni à toutes les pertes d'audition : elles fonctionnent surtout sur les pertes faibles et moyennes.

Les précautions à prendre au préalable

Peu importe le type d'audioprothèse qu'il vous est proposé, il y a quelques règles basiques à prendre en compte pour manipuler correctement l'appareil.

En premier lieu, il convient de toujours se laver les mains avant de toucher votre audioprothèse. Ensuite, si vous prenez votre prothèse, faites-le toujours au-dessus d'une surface molle. Pourquoi ? En cas de chute, vous courez moins de risques d'abîmer ou de casser l'appareil. De même, pour justement éviter les chutes ou un quelconque endommagement de votre prothèse, manipulez-la avec douceur, et évitez tout geste brusque.

Si vous portez un appareil dans chaque oreille, vérifiez bien celle qui va à gauche et celle qui va à droite. En effet, il est possible que vos aides aient des règlements différents donc mal les placer pourrait occasionner un mauvais fonctionnement. Souvent, la prothèse gauche dispose d'un repère pour la reconnaître : couleur bleue, point, croix, texte, etc. La prothèse droite peut porter également un signe distinctif mais plutôt de couleur rouge.

Une fois que vous avez retiré l'audioprothèse, vous devez la garder dans son boîtier, dans un endroit sec et à l'abri de la chaleur.

Mettre votre audioprothèse, mode d'emploi

Avec un appareil auditif intra-auriculaire

Il faut être prudent car une audioprothèse intra-auriculaire est de petite taille, cela aide à l'insérer facilement dans l'oreille. Il faut donc être attentif lorsque vous devez manipuler votre audioprothèse. Une fois que vous l'avez sortie de son boîtier, vérifiez bien que le point coloré (ou la croix, le texte etc) se trouve bien vers le haut. Ensuite, l'embout de la prothèse doit être placé, très délicatement, dans votre conduit auditif. Il convient d'avoir le bon geste : poussez mais sans trop enfoncer la prothèse, pour éviter d'endommager votre système auditif, particulièrement fragile.

Pour que l'embout se place plus facilement dans le conduit, il est conseillé de tirer légèrement sur le haut de votre oreille. Pendant l'insertion de l'embout, vous pouvez également légèrement le tourner. Cela facilitera son insertion.

Pour le retirer, c'est simple : il suffit de le saisir délicatement et de le retirer tout doucement de votre conduit auditif pour éviter de l'endommager.

Avec un appareil en contour d'oreille

Comme pour l'audioprothèse intra-auriculaire, il faut manipuler votre prothèse en contour d'oreille délicatement, avec des gestes doux. Par contre, le processus d'insertion est légèrement différent selon le type d'appareil dont vous avez besoin.

Pour les contours d'oreille mini BTE, BTE13 et BTE13 SP, il faut d'abord tirer doucement sur le lobe de votre oreille. Ensuite, placez l'embout dans le conduit auditif en appuyant légèrement dessus. Il vous faut ensuite mettre l'appareil sur le contour de votre oreille. Si l'audioprothèse dispose d'un tube fin, il faut d'abord commencer en plaçant l'appareil derrière l'oreille puis insérer le tube fin doucement dans le conduit auditif.

Pour retirer la prothèse, vous devez d'abord enlever le contour d'oreille puis doucement retirer l'embout du conduit auditif.

Pour les contours d'oreille RITE ou mini RITE, il faut, cette fois, commencer par placer le contour de l'oreille. Ensuite, vous devez tenir le fil de l'écouteur entre votre pouce et votre index pour manipuler la prothèse correctement. L'embout de l'appareil auditif doit être tourné vers le conduit auditif. Il vous faut appuyer légèrement sur l'embout pour l'insérer et qu'il soit bien placé dans l'oreille.

Pour retirer l'audioprothèse RITE, vous devez d'abord enlever la partie « contour d'oreille » puis retirer, toujours délicatement, l'embout du conduit auditif.

Pour conclure, pour mettre ou retirer une audioprothèse, peu importe laquelle, il est important de bien respecter les divers procédés associés pour éviter d'endommager et la prothèse et votre conduit auditif.