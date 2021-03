Comment expliquer et repérer la calvitie ?

La calvitie peut survenir à n’importe quel âge mais elle touche principalement les seniors. Cela s’explique par un phénomène simple : à un certain âge, les cheveux arrêtent de pousser et laissent donc place à des trous, puis à une calvitie complète.

Chez les hommes, la calvitie est engendrée par une hormone, la dihydrotestostérone. Elle favorise la pousse des cheveux, et par conséquent, leur chute. Au cours de la vie, les cheveux deviennent également plus fins et donc plus fragiles. La calvitie commence ainsi. Chez les femmes, la ménopause est la principale cause de la calvitie. D’autres facteurs peuvent l’accélérer. Il s’agit notamment du stress et de la fatigue, deux éléments qui vont provoquer une chute des cheveux. Enfin, dans le cadre d’une chute de cheveux prématurée, la génétique peut être liée.

La calvitie débute par un agrandissement du front. En effet, les premiers cheveux à disparaître sont ceux situés sur les côtés de la tête. Il ne reste alors que des cheveux au centre. Ensuite, les cheveux positionnés sur le sommet du crâne commencent, eux aussi, à tomber. Ce sont les premiers signes d’une calvitie future. Une autre option consiste à déterminer le nombre de cheveux perdus. Un adulte en perd une centaine quotidiennement. Si cette quantité est plus importante, elle peut être annonciatrice d’une calvitie.

Prévenir la chute de cheveux

Si certains shampooings peuvent être trop agressifs pour le cuir chevelu, d’autres sont conçus pour ralentir la chute de cheveux. Sans prescription médicale, ils peuvent fortifier les cheveux les plus abîmés, renforcer la chevelure, favoriser la croissance… Ces produits ne permettent pas de stopper la perte de cheveux ou de les faire repousser, mais vont limiter, prévenir et ralentir leur chute. L’apparition de la calvitie sera retardée.

Les traitements

Les traitements pour la calvitie chez les seniors vont dépendre de la cause. Si elle est due à un traitement, un problème de santé, comme une carence en fer ou en vitamine D, une mauvaise alimentation, elle pourra facilement être résolue.

Certains médicaments se révèlent efficaces contre la calvitie. En effet, la plupart sont à base de Minoxidil, une molécule qui, lorsqu’elle est appliquée par voie cutanée, ralentit la chute des cheveux et favorise la repousse. Pour que l’efficacité soit avérée, la lotion doit être appliquée en continu. Pour voir les premiers résultats apparaître, il faut faire preuve de patience.

D’autres médicaments, sous forme de comprimés, permettent de faire face à la chute importante de cheveux. Ils vont freiner la chute de cheveux mais surtout, stimuler la repousse. En revanche, ils peuvent engendrer des effets secondaires et ne conviennent donc pas à tout le monde. L’alopécie peut être liée à une carence en minéraux (cuivre, fer, zinc…). Des compléments alimentaires peuvent pallier ce manque. Les cheveux seront fortifiés et auront moins tendance à chuter.

La greffe de cheveux

Dans certains cas, d’autres solutions seront nécessaires. Une greffe de cheveux peut être envisagée. C’est la solution la plus efficace pour venir à bout de la calvitie chez les seniors. Plusieurs techniques sont envisageables. La plus courante est la micro-greffe. Des bandelettes de peau contenant des cheveux (généralement à l’arrière de la tête) sont prélevés puis réimplantés sur une zone dégarnie. L’opération peut être répétée. L’avantage principal est d’avoir des cheveux naturels et qu’aucun traitement n’est à prendre par la suite. Cette solution convient aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Le résultat final est obtenu plusieurs mois après l’intervention.

Une autre technique consiste à prélever des bulbes puis à les réimplanter sur une zone chauve. Pour obtenir de bons résultats, la zone de prélèvement devra être entièrement rasée. Cette seconde solution est plus adaptée pour couvrir des petites surfaces. Mais, le risque de rejet est présent.

La greffe de cheveux the clinic utilise une technologie innovante : la procédure ARTAS. Le chirurgien assiste un robot qui va réaliser des prélèvements d’unités folliculaires à un endroit très précis. Cette technique peut être réalisée sur tous les types de cheveux. Les résultats obtenus sont meilleurs car les prélèvements sont optimisés. Ce sont les greffons les plus fiables et les plus performants qui sont sélectionnés grâce à divers algorithmes. Contrairement aux autres techniques de greffe, ce n'est pas une zone en particulier qui sera prélevée mais des cheveux situés sur l'ensemble du crâne. L'aspect naturel sera donc préservé. Autre avantage avec cette technique : l’absence de douleur et de cicatrice visible après l’intervention.